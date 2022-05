Sawadee Reizen zoekt een Customer Operations – Reserveringmedewerk(st)er

Deel dit artikel

De Customer Operations/ Reserveringsmedewerk(st)er (32 – 39 uur) die wij zoeken is communicatief en een administratieve duizendpoot. Je werkt in een enthousiast en dynamisch team aan de soepele verwerking van een boeking van de klant. Met als doel de verwachting van de klant net iets te overtreffen en een zorgeloos en positief gevoel over de geboekte reis te geven.

De werkzaamheden omvatten onder andere:

Het afhandelen van de boeking in brede zin, waaronder vluchten inboeken en contact met lokale agentschappen;

Verrichten van administratief ondersteunende werkzaamheden, waaronder het versturen van deelnemerslijsten en tickets;

Het onderhouden van contact met onze klanten, zoals het informeren en beantwoorden van vragen van klanten telefonisch of per mail;

Het optimaliseren van onze reisbezetting en prijsstijgingen tijdig signaleren om een zo goed mogelijk commercieel resultaat te behalen.

Gewenste bagage voor deze functie

Minimaal een afgeronde MBO3-opleiding;

Minimaal 2 jaar werkervaring in een commerciële functie in de reisbranche;

Kennis van Amadeus of een vergelijkbaar GDS is een pré;

Goede beheersing van MS Office, Excel, Outlook en Word;

Uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal in woord en geschrift;

Kennis van groepsreizen is een pré.

Persoonskenmerken en werkaanpak

Je kunt geordend en accuraat werken met overzicht over het geheel van activiteiten;

Ook in stressvolle situaties weet jij uit te blinken;

Je bent initiatiefrijk en neemt verantwoordelijkheid voor je eigen taken;

Je weet je eigen werkzaamheden goed te organiseren;

Je bent klant- en servicegericht en denkt altijd een stapje vooruit;

Je bent een teamspeler, maar kunt ook goed zelfstandig werken;

Je bent commercieel ingesteld.

Wat je van ons kunt verwachten

Werken bij een dynamische, ambitieuze organisatie met bijzondere reisprogramma’s, een prettige informele werksfeer, een marktconform salaris dat afhankelijk is van leeftijd en ervaring (conform CAO Reisbranche) en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Wij bieden een mooie, afwisselende functie in een ontzettend leuk team, waarbij gedeeltelijk thuiswerken tot de mogelijkheden behoort.

Belangstelling voor deze functie?

Stuur dan je motivatie, reiskennis met CV aan Daniella Zolak, daniella.zolak@sawadee.nl, o.v.v. Vacature Medewerker COPS.

Over Sawadee

Sawadee Reizen (www.sawadee.nl) biedt al sinds 1983 avontuurlijke reizen in kleine groepen naar bijzondere bestemmingen met aandacht voor natuur, cultuur en contact met de lokale bevolking. De reizen van Sawadee zijn avontuurlijk, wat betekent dat er gereisd wordt in kleine groepen, overnacht wordt in kleinschalige accommodaties en activiteiten zoals wandelen en fietsen veelal zijn opgenomen in de reis. Daarnaast staat duurzaamheid bij ons centraal: dit draagt er toe bij dat de negatieve gevolgen voor de natuur en het milieu zoveel mogelijk beperkt blijven en dat de lokale bevolking, lokale gidsen en hotel- en pensioneigenaren kunnen profiteren van onze komst. Het hoofdkantoor van Sawadee is gevestigd in het centrum van Amsterdam.

