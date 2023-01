Sawadee Reizen zoekt Reisexpert Verre Reizen

Deel dit artikel

Reisexpert Verre Reizen (32 – 39 uur)

Ben jij een (aanstormend) verkooptalent en heb jij een grote passie voor reizen? Dan maken wij graag kennis met je!

Wie zijn wij?

Sawadee Reizen biedt al sinds 1983 avontuurlijke groepsrondreizen aan naar alle uithoeken van de wereld. Dit doen wij met veel aandacht voor natuur, cultuur en de lokale bevolking van onze bestemmingen. De reizen van Sawadee zijn avontuurlijk, wat betekent dat er gereisd wordt in kleine groepen, overnacht wordt in kleinschalige accommodaties en dat activiteiten zoals wandelen en fietsen vaak onderdeel zijn van de reis. Daarnaast staat duurzaamheid bij ons centraal: we minimaliseren de negatieve impact van onze reizen en optimaliseren de positieve impact. Het hoofdkantoor van Sawadee is gevestigd in het centrum van Amsterdam.

Hoe ziet jouw functie eruit?

Met een enthousiast team van energieke, servicegerichte en gepassioneerde collega’s informeer en adviseer je onze klanten bij het kiezen van hun ultieme droomreis.

Jouw werkzaamheden omvatten o.a.:

Het onderhouden van contact met onze klanten via mail, telefoon, chat en WhatsApp en persoonlijk op beurzen en events, met het doel hen te inspireren om voor Sawadee te kiezen;

Het adviseren van onze klanten over o.a. ons reisaanbod, groepssamenstelling, beschikbaarheid, accommodaties, vluchten, excursies, visums, verzekeringen en duurzaam toerisme;

Het verrichten van administratieve werkzaamheden.

Gewenste bagage voor deze functie

Bij Sawadee vinden we vooral jouw persoonlijke kwaliteiten en motivatie belangrijk. Om goed tot je recht te komen in deze functie, is het echter ook fijn als jij:

Een toeristische opleiding hebt afgerond en er klaar voor bent om prachtige reizen te gaan verkopen;

Óf recente werkervaring in de reisbranche hebt opgedaan en nu als verkoper voor de leukste touroperator van Nederland wilt werken;

Óf die verkooptijger met reiservaring bent die het superleuk lijkt om in de reisbranche aan de slag te gaan;

Reiservaring buiten Europa hebt (een pré);

Woonachtig bent in de omgeving van Amsterdam (een pré, maar geen vereiste);

Flexibel inzetbaar bent qua werktijden en het niet erg vindt om minimaal 1 keer per maand op zaterdag en af en toe op zondag te werken.

Wie ben jij?

Wij vinden jou natuurlijk fantastisch zoals je bent. Wel is het voor deze functie belangrijk dat je je herkent in de volgende persoonskenmerken:

Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden, met als einddoel het binnenhalen van zoveel mogelijk boekingen;

Je bent initiatiefrijk en hebt inlevingsvermogen;

Je weet van aanpakken en bent een doorzetter;

Je weet je eigen werkzaamheden goed te organiseren;

Je bent klant- en servicegericht en denkt altijd een stapje vooruit;

Je bent leergierig;

Je hebt een passie voor reizen.

Wat kun je van ons verwachten?

Uiteraard hebben wij jou net zoveel te bieden als jij ons. Als jij bij Sawadee komt werken, dan kun je het volgende van ons verwachten:

Een interessante, uitdagende functie met veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen;

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder reiskostenvergoeding, een pensioenregeling, personeelskorting op vliegtickets en de mogelijkheid tot het maken van studiereizen;

24 vakantiedagen en 6,5 atv-dagen bij een fulltime dienstverband;

Een sfeervol kantoor om de hoek bij Artis, met een koffiezetapparaat, zit/sta bureau en alle andere dingen die je nodig hebt om fijn te kunnen werken;

De mogelijkheid tot hybride werken; deels op kantoor en deels vanuit huis;

Een prettige, informele werksfeer met gezellige, ambitieuze en reislustige collega’s;

Een salaris dat wordt gebaseerd op de CAO Reisbranche en afhankelijk is van je leeftijd en ervaring.

Tot slot

Reizen verrijkt je kennis, je ervaringen, je vriendschappen en je geluk. Wij vinden reizen dan ook het mooiste dat er bestaat. En als we met onze reizen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van onze bestemmingen, dan is onze missie geslaagd. Deel je onze visie? Dan verwelkomen we je graag bij Sawadee.

Belangstelling voor deze functie?

Zit reizen bij jou in het DNA en is deze functie jou op het lijf geschreven? Stuur dan je motivatie en cv naar Laura van Riemsdijk, laura.vanriemsdijk@sawadee.nl, o.v.v. Vacature Reisexpert.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Author Tina Bakker