Sawadee zoekt Customer Operations Medewerker

Vacature Customer Operations

Voor onze afdeling Customer Operations zijn wij op zoek naar een enthousiaste: Medewerker Customer Operations (32 – 39 uur)

Over Sawadee

Sawadee Reizen biedt al sinds 1983 avontuurlijke groepsrondreizen aan naar alle uithoeken van de wereld. Dit doen wij met veel aandacht voor natuur, cultuur en de lokale bevolking van onze bestemmingen. De reizen van Sawadee zijn avontuurlijk, wat betekent dat er gereisd wordt in kleine groepen, overnacht wordt in kleinschalige accommodaties en dat activiteiten zoals wandelen en fietsen vaak onderdeel zijn van de reis. Daarnaast staat duurzaamheid bij ons centraal: we minimaliseren de negatieve impact van onze reizen en optimaliseren de positieve impact. Het hoofdkantoor van Sawadee is gevestigd in het centrum van Amsterdam.

De functie

Als medewerker Customer Operations ben jij de spin in het web die alles regelt tussen boeking en vertrek van een reis. Je zorgt ervoor dat de droomreis van de klant tot in de puntjes verzorgd is. Zodra een boeking binnenkomt maak jij alle reserveringen voor het landarrangement en boek je de vluchten in. Je onderhoudt contact met de klant en beantwoordt alle vragen over de boeking. Daarnaast ben je ook dagelijks aan het sparren met het luchtvaartteam en onze lokale agent om te zorgen dat we op al onze reizen voldoende beschikbaarheid hebben en prijsstijgingen voor zijn. Je bent een belangrijke schakel tussen de verkoop- en productafdeling en hebt hierin een ondersteunende en signalerende rol. Tot slot verzorg je de reisbescheiden zodat de klant onbezorgd aan de reis kan beginnen.

Wie ben jij?

Wij vinden jou natuurlijk fantastisch zoals je bent. Wel is het voor deze functie erg belangrijk dat je je herkent in de volgende persoonskenmerken:

Je bent communicatief sterk, schriftelijk en mondeling zowel in het Nederlands als Engels;

Je bent commercieel ingesteld en zorgt dat we een zo goed mogelijk resultaat behalen qua bezetting en marge op onze reizen;

Je bent betrokken, emphatisch, oplossingsgericht en denkt altijd een stapje vooruit;

Je kunt accuraat werken;

Je werkt gestructureerd en kunt goed overzicht bewaren;

Jij kunt goed zelfstandig, maar ook in teamverband werken.

Heb je een afgeronde opleiding Toerisme, minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie en liefst ook gewerkt met Amadeus, dan zou dit weleens een goede match kunnen zijn.

Wat je van ons kunt verwachten

Uiteraard hebben wij jou net zoveel te bieden als jij ons. Als jij bij Sawadee Reizen komt werken, dan kun je het volgende van ons verwachten:

Een interessante, uitdagende functie met veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen;

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder reiskostenvergoeding, een pensioenregeling, personeelskorting op vliegtickets en onze geweldige reizen en de mogelijkheid tot het maken van studiereizen;

24 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband;

Een sfeervol kantoor om de hoek bij Artis, met een goed koffiezetapparaat, zit/sta bureau en alle andere dingen die je nodig hebt om fijn te kunnen werken;

De mogelijkheid tot hybride werken; deels op kantoor en deels vanuit huis;

Een prettige, informele werksfeer met gezellige, ambitieuze en reislustige collega’s.

Tot slot

Reizen verrijkt je kennis, je ervaringen, je vriendschappen en je geluk. Wij vinden reizen dan ook het mooiste dat er bestaat. En als we met onze reizen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van onze bestemmingen, dan is onze missie geslaagd. Deel je onze visie? Dan verwelkomen we je graag bij Sawadee.

Belangstelling voor deze functie?

Ben jij die administratieve duizendpoot die wij zoeken en is deze functie jou op het lijf geschreven? Stuur dan je motivatie en CV naar daniella.zolak@sawadee.nl o.v.v. Vacature Medewerker Customer Operations. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Auteur Tina Bakker