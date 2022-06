Schauinsland weer onder de SGR vrijstellingsregeling, Alltours (nog) niet

Deel dit artikel

SGR heeft met Schauinsland Reisen een overeenstemming bereikt nadat de Duitse touroperator aan de gestelde verplichtingen heeft voldaan, dat heeft het garantiefonds gemeld aan de ANVR.

​Buitenlandse reisorganisatoren kunnen aan SGR een Verklaring Leveringsplicht geven. Zij garanderen dan de nakoming van de reisovereenkomst ook bij faillissement van de bemiddelende Nederlandse reisagent zelfs als zij niet door de Nederlandse reisagent betaald hebben gekregen. Bij de verkoop is de reisagent dan vrijgesteld van het leveren van een bankgarantie over de voor die reisorganisatoren afgesloten reisovereenkomsten. De vrijstelling was vanaf begin mei door SGR bij Schauinsland-Reisen GmbH en Alltours Flugreisen GmbH ingetrokken. Dit betekende voor retailers dat de pakketreizen/reisdiensten van deze 2 Duitse touroperators weer zouden vallen onder de risicodragende omzet van de retailer.

Schauinsland valt nu weer onder de vrijstellingsregeling en – als door de ANVR verzocht – heeft SGR, als tegemoetkoming richting de retail, ons gemeld geen afdracht van de consumentenheffing te vragen over de periode dat de vrijstelling van Schauinsland er niet was. Dit betekent dat vanaf heden de heffing niet meer moet worden geïncasseerd bij consumenten indien er een Schausinland reis wordt verkocht via bemiddeling van een retailer.

Wat betreft Alltours is op dit moment geen sprake van een vrijstelling; Dit betekent dat voor Alltours nog steeds een heffing in rekening moet worden gebracht en vallen de pakketreizen/reisdiensten van Alltours onder de risicodragende omzet van de retailer. Wanneer er een vrijstelling voor Alltours komt, dan dient de afdracht ook plaats te vinden voor de periode dat er geen vrijstelling was.

Author Arjen Lutgendorff