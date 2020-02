Schiphol: 2020 wordt een cruciaal jaar

Het aantal passagiers op Amsterdam Schiphol Airport is in 2019 met 0,9 procent toegenomen tot in totaal 71,7 miljoen passagiers. Schiphol blijft een van Europa’s best verbonden luchthavens met een netwerk dat groeide naar 332 directe bestemmingen (2018: 327), waarvan 138 intercontinentaal (2018: 135).

In 2019 heeft Schiphol 860 miljoen euro geïnvesteerd in de Roadmap Safety Improvement Schiphol en vergroting van luchthavencapaciteit, klantervaring,operationele efficiëntie en duurzaamheid (2018: 581 miljoen euro). Deze investeringen omvatten onder meer de ontwikkeling van de nieuwe pier, de herinrichting van Terminal 1, uitbreiding van platformen en baanonderhoud, nieuwe business lounges in de terminal, de uitbreiding van parkeergarage P3 en het kantoorgebouw The Base D.

Verstoringen

Een aantal verstoringen heeft de bedrijfscontinuïteit beïnvloed. In juli heeft een onderbreking in het systeem van de brandstofleverancier gezorgd voor een grote verstoring van de vluchtoperatie, met veel annuleringen en gestrande passagiers tot gevolg. TNO heeft onderzoek gedaan naar deze verstoring en de aanbevelingen van TNO worden geïmplementeerd, evenals de aanbevelingen en de lessen die we getrokken hebben uit de stroomstoring in 2018.

Cruciaal

2020 wordt een cruciaal jaar met politieke besluitvorming over de ingebruikname van Lelystad Airport, de verdere ontwikkeling van Schiphol op de middellange termijn en de contouren van de luchtvaart richting 2050. Lelystad Airport is bijna gereed voor opening voor commercieel vliegverkeer. De koers die het kabinet heeft gekozen geeft vorm aan de toekomst: gematigde en gecontroleerde groei gecompenseerd door een daling van het aantal mensen dat ernstige geluidshinder ondervindt. Samen met Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de luchtvaartmaatschappijen heeft Schiphol initiatieven ontwikkeld voor het terugdringen van geluidsoverlast, milieu-impact en fijnstof.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.