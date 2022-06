Schiphol: alleen reizigers welkom die binnen vier uur vliegen

Vanaf vrijdag start een pilot waarbij alleen reizigers die binnen vier uur vliegen de vertrekhal in kunnen. Ook vraagt Schiphol passagiers om licht bepakt op reis te gaan. Schiphol voert deze maatregelen in om rijen bij de incheckbalies en veiligheidscontroles beter te spreiden en sneller te laten verlopen.

“Tijdens de meivakantie zijn we direct van start gegaan met het ontwikkelen en uitvoeren van oplossingen voor de drukte op de luchthaven. Deze maatregelen zijn onderdeel van het eerder gepresenteerde actieplan voor de zomer. Hiermee werken we aan een aangename Schiphol-ervaring. Uit simulaties blijkt dat dit de meest efficiënte manier is om door de controles te gaan. Vanzelfsprekend houden we de situatie nauwlettend in de gaten”, aldus Patricia Vitalis, Directeur Airport Operations bij Amsterdam Airport Schiphol.

Rijen

Door reizigers vier uur voor vertrek de vertrekhal in te laten, wil de luchthaven voorkomen dat passagiers te vroeg in de rij gaan staan voor de incheckbalies en securitycontrole. De ervaring van de afgelopen weken leert dat een deel van de reizigers nog veel eerder dan vier uur van tevoren komen. Daardoor worden de rijen nog langer, terwijl hun incheckbalie nog niet open is. In overleg met luchtvaartmaatschappijen vraagt Schiphol passagiers licht bepakt te reizen. Dit doen zij door hun handbagage in de ruimbagage te doen of door met maximaal één stuk handbagage te reizen. Reizigers die alleen met handbagage reizen en online ingecheckt zijn, kunnen direct naar security.

Zomervakantie

Schiphol verwacht de komende periode richting de zomervakantie vergelijkbare passagiersaantallen als in de meivakantie. Dat geldt ook voor de weekenden. Schiphol spant zich in om de wachttijden zo beperkt mogelijk te houden. Daarvoor blijven de bestaande maatregelen gelden zoals het inzetten van extra personeel, onder andere van kantoor.