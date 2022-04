Schiphol gaat ingrijpen als airlines niet meewerken aan schrappen vluchten

Deel dit artikel

“Als luchtvaartmaatschappijen niet goedschiks meewerken aan onze oproep (om vluchten te schrappen, dan moeten wij ingrijpen als luchthaven zoals wij bijvoorbeeld bij hele winterse dagen doen”, aldus Hanne Buis (plaatsvervangend CEO Schiphol) bij Op1 op de vraag wat er gaat gebeuren als partijen niet meewerken aan de oproep. Corendon en TUI hebben al laten weten geen vluchten te annuleren.

“Wij zijn heel blij met KLM, dat net als ons inziet dat het nodig is om passagiers van vluchten te halen en/of om vluchten te schrappen”, aldus Buis. “Wij balen enorm van wat er aan de hand is. Wij merken dat de rek er uit is bij onze mensen. We willen als luchthaven ontzettend graag faciliteren, maar we moeten ook zorgen voor onze eigen mensen.”

“We zijn nu met luchtvaartmaatschappijen in gesprek over minder aanbod. De luchtvaartmaatschappijen zullen mensen informeren. Het is de intentie om alles overeind te houden. Maar als we de veiligheid van mensen niet kunnen garanderen, dan moeten we maatregelen nemen.”

Buis laat weten dat de luchthaven probeert om alles binnen een paar dagen passend te krijgen, maar kan niet zeggen of alles is opgelost wanneer de zomervakantie van start gaat. “Het is de vraag of we dan genoeg beveiligingspersoneel hebben.” Na de meivakantie gaat Schiphol kijken wat er met de zomervakantie gaat gebeuren.

Author Arjen Lutgendorff