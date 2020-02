Schiphol lanceert actieprogramma stikstof

Royal Schiphol Group heeft in het verlengde van het advies van de commissie-Remkes een actieprogramma opgesteld om de uitstoot van stikstofoxiden aan te pakken. Het programma is een intensivering van het al ingezette beleid en sluit aan op de doelstelling dat alle luchthavens in 2030 uitstootvrij zijn. In het programma staan meerdere nieuwe maatregelen, waaronder de installatie van laadpunten voor het koelen van vrachtwagens en hybride vrachtwagens, de installatie van walstroom bij elke gate en de introductie van pushbacktrucks die worden aangedreven door elektriciteit of waterstof.

“Net als de commissie-Remkes vinden wij dat elke sector in Nederland moet bijdragen aan de aanpak van stikstofoxiden,” zegt CEO Dick Benschop van Schiphol. “Ons doel is dat onze luchthavens in 2030 vrij zijn van uitstoot. Dit programma intensiveert de aanpak die we een paar jaar geleden zijn gestart. Grote winst is te behalen bij maatregelen die meerdere vormen van uitstoot aanpakken.”

Het actieprogramma richt zich op drie onderdelen: vervoer van en naar de luchthavens, maatregelen op de luchthavens en de aanpak van uitstoot door het vliegverkeer.

Van en naar de luchthaven

Schiphol Group stimuleert, ook financieel, duurzaam en openbaar vervoer van en naar de luchthavens. Zo rijden van en naar Schiphol veel elektrische bussen en taxi’s en draagt Schiphol 70 miljoen euro bij aan het verbeteren van het trein- en busstation. Voor de langere termijn spant Schiphol zich in voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar de luchthaven en voor het doortrekken van de spoorverbinding van Lelystad Centrum naar Lelystad Airport. Ook Eindhoven Airport zet zich in voor een nieuw railstation nabij de luchthaven.

Maatregelen op de luchthaven

Ook op de platforms werkt Schiphol aan verregaande elektrificatie van al het verkeer. Onder meer door uitbreiding van het aantal elektrische ground power units, de installatie van walstroom op alle gates en uitbreiding van het aantal elektrische voertuigen en laadpalen. Voor de lange termijn werkt Schiphol aan duurzaam taxiën van vliegtuigen van en naar de start- en landingsbanen en pushbacktrucks aangedreven door elektriciteit of waterstof.

Beperken stikstofuitstoot vliegverkeer

Het beperken van de stikstofuitstoot van het vliegverkeer is een opgave voor de gehele sector. De bijdrage van Schiphol richt zich onder meer op het verbeteren van vliegprocedures, zodat ze met minder motorvermogen aanvliegen en daardoor minder uitstoot hebben. Daarnaast werkt Schiphol mee aan het verbeteren van internationale treinverbindingen en pleit Schiphol voor het efficiënter inrichten van het luchtruim.

