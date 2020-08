Schiphol opent nieuwe ontsmettingslocaties

Als aanvulling op bestaande coronamaatregelen heeft Schiphol drie nieuwe ontsmettingslocaties waar reizigers onder meer hun persoonlijke spullen, zoals telefoon, paspoort en sleutels kunnen desinfecteren met UV-C licht. Reizigers vinden de drie zogenoemde ‘Sanitising Service’ punten op Schiphol Plaza, in Lounge 2 en tussen Aankomsthal 3 en 4. Hierdoor kunnen zowel bezoekers, aankomende, vertrekkende als overstappende reizigers gebruik maken van de servicepunten.

De Sanitising Service bestaat uit vier gedeelten: in alle gedeelten kunnen reizigers hun handen desinfecteren, spullen schoonmaken met vochtige doekjes en gebruik maken van handcrème. Daarnaast is er een plek waar reizigers hun persoonlijke spullen kunnen desinfecteren met UV-C licht en is er een gedeelte speciaal ingericht voor families. Het familiegedeelte maakt het voor ouders en kinderen gemakkelijk om de service te gebruiken, omdat deze speciaal in hoogte is aangepast en aantrekkelijk is gemaakt voor kinderen.

Duurzaam

De handgel in deze servicepunten is gemaakt van Nederlandse tulpenbollen, die te klein zijn voor de teelt. De handgel is daardoor volledig duurzaam geproduceerd. Ook het UV-apparaat is van Nederlandse bodem. Met regelmaat is een medewerker aanwezig bij de Sanitising Service om gebruikers te verwelkomen en te assisteren, zoals bij het desinfecteren van de spullen met UV-C licht.

Hygiëne

Schiphol werkt er hard aan om de hygiëne van de luchthaven voortdurend naar een hoger niveau te tillen. De afgelopen tijd zijn er al diverse maatregelen op het gebied van hygiëne getroffen. Zo zijn er meer dan 500 hand sanitisers verspreid over de luchthaven geplaatst en worden faciliteiten op de luchthaven waar veel mensen mee in aanraking komen –zoals sanitaire voorzieningen, balies en wachtruimtes- extra goed gereinigd.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.