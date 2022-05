Schiphol over meivakantie: op piekmomenten was de drukte vergelijkbaar met 2019

Deel dit artikel

In de meivakantie van 2022 reisden 2,6 miljoen passagiers van, naar of via Schiphol. Tijdens de coronacrisis waren dat er in 2021 circa 500.000 en in 2020 circa 90.000. In 2019 reisden er 3,3 miljoen passagiers. De passagiersaantallen liggen in 2022 weliswaar nog altijd lager dan in 2019, maar op de piekmomenten was de drukte vergelijkbaar met 2019.

Schiphol verwacht de komende periode richting de zomervakantie vergelijkbare passagiersaantallen als in de meivakantie. Schiphol adviseert reizigers zich goed voor te bereiden op hun reis, met de tips op schiphol.nl/vakantie en de Schiphol-app.

Er reisden 4,4 miljoen passagiers van, naar of via Schiphol in april 2022. In april 2021 waren dat er bijna 0,8 miljoen en in april 2020 waren dat er ruim 100.000. Zonder effecten van de coronacrisis op Schiphol waren dat 6,1 miljoen passagiers in april 2019. Het aantal vluchten van en naar Schiphol was 33.421 (+144% t.o.v. 2021, +688% t.o.v. 2020 en –20% t.o.v. 2019). Het aantal vrachtvluchten was 1.467 (-29% t.o.v. 2021, -20% t.o.v. 2020, +31% t.o.v. 2019). Het vervoerde tonnage vracht was met 116.895 17% lager vergeleken met vorig jaar. Klik hier voor het totale overzicht van de verkeer- en vervoercijfers van april 2022.

Author Arjen Lutgendorff