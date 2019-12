Schiphol: Polen en Midden-Oosten populairder, Azië minder

November is de eerste volledige maand van de winterdienstregeling. Er reisden 5,3 miljoen passagiers van, naar of via Schiphol, een toename van +0,3% ten opzichte van het jaar ervoor. Dit terwijl het aantal passagiersvluchten een krimp liet zien (-1,4%) ten opzichte van vorig jaar. Het aantal stoelen per vlucht lag in november gemiddeld iets hoger, wat de afname in het aantal passagiersvluchten compenseerde.

In november reisden 3,7 miljoen passagiers van en naar Europese bestemmingen (+0,4%). Binnen Europa waren voornamelijk in Polen, Oostenrijk en Spanje de bestemmingen te vinden die aan populariteit blijven winnen. Het aantal passagiers naar Duitsland is gedaald (-2,9%) ten opzichte van vorig jaar. Ook het aantal passagiers van en naar het Verenigd Koninkrijk daalde (-1.1%).

Jet Airways

Het aantal intercontinentale reizigers op Schiphol groeide licht (+0,8%) tot 1,6 miljoen. Het aantal passagiers naar Afrika en Azië daalde, maar dit is tenietgedaan door de overige continenten. De grootste daling daarbij was in Azië (-6,8%), ten gevolge van het wegvallen van Jet Airways. Het aantal passagiers naar het Midden-Oosten groeide fors (+13.9%), de groei in reizigers was groter dan de toename aan vluchten naar het Midden-Oosten (+3,0%).

