“Schiphol presteert nog steeds onder de maat. We zijn blij met het nieuwe arbeidsakkoord, we zijn blij met alle andere acties die Schiphol in gang heeft gezet (veel!), en we verwachten verbeteringen, maar het is al laat…”, dat schrijft BARIN-voorzitter Marnix Fruitema.

“Onze leden betalen honderden miljoenen per jaar aan Schiphol aan luchthavengelden. Stel je voor dat je 45 minuten moet wachten om in te checken voor een hotel , terwijl de kamerprijs met 37% is gestegen.”

“We zijn ons er ook van bewust dat andere luchthavens en luchtvaartmaatschappijen voor vergelijkbare uitdagingen staan, van Sydney tot Manchester, van Brussel tot Milaan. En niet alleen luchthavens, maar ook grondafhandelaars, luchtvaartmaatschappijen, hotels en restaurants worden geconfronteerd met personeelstekorten en sociale onrust. Wij blijven strijden voor de belangen van onze leden.en houden Schiphol verantwoordelijk voor een kwaliteitsservice waar je voor betaalt. En ondertussen doen de luchtvaartmaatschappijen al het mogelijke binnen hun bereik om bij te dragen aan die betere service.”

Author Arjen Lutgendorff