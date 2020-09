Schiphol start proef: koffie of maaltijd vooraf en contactloos bestellen

Schiphol is in samenwerking met HMSHost International een pilot gestart die het mogelijk maakt voor reizigers om met een QR-code eten en drinken op Schiphol achter de securitycontrole al vooraf te bestellen. Reizigers kunnen op Schiphol een QR-code scannen vanaf één van de fysieke banners of mediaschermen die zich bij en na de securitycontrole op de luchthaven bevinden. Via deze QR-code plaatsen zij hun bestelling, rekenen online af en kiezen een tijdstip om hun bestelling na security op te halen.

“COVID-19 vraagt om nieuwe oplossingen, ook op Schiphol. De inzet van digitale innovaties draagt bij aan veilig, gemakkelijk en snel reizen. Deze service biedt verschillende voordelen. Als reizigers bij security moeten wachten dan kunnen zij die tijd gebruiken om alvast een bestelling te plaatsen, zoals een maaltijd of drankje. Ook hoeven zij bij aankomst in de Lounge niet in een rij te staan, omdat de bestelling op het aangegeven tijdstip klaarstaat. Er blijft tijd over om nog even voor te bereiden op de reis of te ontspannen. Het aantal contactmomenten is beperkt omdat alle handelingen, van bestellen tot betalen, online plaatsvinden”, zegt Irene Muysson, Head of Retail, F&B, Commercial Services bij Amsterdam Airport Schiphol.

Er komen op verschillende locaties bij en achter de securitycontrole banners en digitale schermen met een QR-code. Deze QR-code brengt reizigers naar een bestelpagina waar zij kunnen kiezen bij welke horecagelegenheid ze een bestelling willen plaatsen. Na de pilotperiode wordt geëvalueerd of het aantal horecagelegenheden waarbij je vooraf kunt bestellen wordt uitgebreid.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.