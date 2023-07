Er reisden ruim 5,6 miljoen passagiers van, naar of via Schiphol in juni 2023. Dat is een toename ten opzichte van 2022 (+8%) en 2021 (+238%). Het aantal vluchten van en naar Schiphol was 38.912. Dat is een stijging ten opzichte van 2022 (+5%) en 2021 (+103%).

Van de ruim 5,6 miljoen passagiers in juni, had iets meer dan 2 miljoen reizigers een overstap op Schiphol. Dit zijn circa 1 miljoen unieke passagiers, die in de internationale telwijze tweemaal worden geteld: als passagier bij aankomst en als passagier bij vertrek. Ruim 4 miljoen passagiers gingen naar of kwamen van een bestemming in Europa (+5% ten opzichte van 2022), ruim 1,6 miljoen buiten Europa (+16% ten opzichte van 2022).

Europese bestemmingen

Het aantal vluchten van en naar Schiphol was 38.912 in juni 2023. Dat is een stijging ten opzichte van 2022 (+5%), 2021 (+103%) en 2020 (+379%). Van de 38.912 vluchten gingen er 31.683 naar Europese bestemmingen en 7.229 naar intercontinentale bestemmingen.