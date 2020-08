Schiphol verwacht eind augustus 65.000 tot 80.000 passagiers per dag

Het aantal vluchten van en naar Schiphol in juli daalde ten opzichte van vorig jaar met -65% tot in totaal 15.704 (44.736 in juli 2019). Dit resulteerde in een passagiersvolume van in totaal 1.34 miljoen passagiers (6.72 miljoen in juli 2019) die van, naar of via Schiphol reisden. Het aantal reizigers is daarmee afgenomen met -80% ten opzichte van 2019. Er is een sprong in bedrijvigheid gemaakt begin juli, onder andere door het opheffen van reisbeperkingen door overheden. De rustigste dag van juli (1 juli) telde 367 vliegtuigbewegingen, de dag met meeste vliegbewegingen (31 juli) kwam tot 579. Het aantal passagiers op dag niveau is gedurende de maand juli verdubbeld van ruim 28.000 passagiers op 1 juli naar ruim 58.500 reizigers op 31 juli. De start van het vakantieseizoen speelde hier ook een rol in.

Europa

De start van het vakantieseizoen in Nederland (en Europa) heeft ertoe geleid dat met name het aantal passagiers binnen Europa een relatieve opleving kende naar traditioneel populaire vakantiebestemmingen als Spanje, Italië, Frankrijk en Portugal. Vergeleken met vorig jaar is het aantal reizigers beperkt en laten deze landen ten opzichte van juli 2019 een afname zien variërend van -57% tot -75% in reizigers.

Intercontinentaal

Het intercontinentale vliegverkeer geeft een ander beeld. Zo is het aantal passagiers van en naar bijvoorbeeld China, de Verenigde Emiraten en Noord-Amerika beduidend lager (-86% tot -92%). Het totale aantal intercontinentale vliegbewegingen is echter -50% van 2019, dit komt vanwege het toegenomen aantal volledige vrachtvluchten.