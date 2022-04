Schiphol waarschuwt: ook zondag nog extra druk

Deel dit artikel

Schiphol verwacht ook zondag nog extra drukte op de luchthaven. Een deel van de reizigers dat zaterdag zou vertrekken, is omgeboekt naar een vlucht op zondag.

Dat is het gevolg van de wilde staking van grondpersoneel van de KLM zaterdag, waardoor tientallen vluchten moesten worden geannuleerd.

‘Reizigers moeten zondag rekening houden met extra drukte vanwege de verstoorde dag op zaterdag. Een deel van de reizigers wiens vlucht vandaag is geannuleerd, is omgeboekt naar een vlucht zondag’, zegt Schiphol in een verklaring.

Het algemene advies is om 2 uur vooraf op Schiphol te zijn voor een Europese bestemming en 3 uur voor intercontinentale bestemmingen. Voor reizigers die zondag vliegen met KLM, Transavia of easyJet voor 9.00 uur is het advies om voor alle bestemmingen om 3 uur voor vertrek op Schiphol te zijn.

Voor actuele informatie verwijst Schiphol reizigers naar hun luchtvaartmaatschappij. (Foto Shutterstock).

Author Theo de Reus