Schmetterling TravelXL zoekt Toeristisch medewerker Service Center

Schmetterling TravelXL is een familiebedrijf, dat gespecialiseerd is in dienstverlening voor reisbureaus bij het boekingsproces van Duitse touroperators via onze huisgemaakte technologie producten.

Functieomschrijving

Vind jij het leuk om jouw kennis met collega’s uit de reisbranche te delen? Heb je een afgeronde toeristische opleiding? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij zijn op zoek naar enthousiaste , dynamische collega die ons team komt versterken. Het betreft een functie voor 39 uur per week.

Wat ga je onder andere doen?

Samen met een gemotiveerd en jong team ondersteun je onze nationale en internationale reisbureau partners in het complete reserveringsproces

Door je klantvriendelijkheid en oplossingsgericht denken zorg je dat onze partners aan ons bindt. Jouw doel is immers een tevreden klant, die in de toekomst graag weer bij ons boekt.

Het verkopen van reizen en reisadvies geven aan onze klanten; per telefoon en e-mail

Uitvoeren van bijbehorende administratieve werkzaamheden

Onze ideale kandidaat

Heeft een afgeronde toeristische opleiding, minimaal MBO Toerisme

Beschikt over een goede kennis van de Duitse en Engelse taal in woord en geschrift

Heeft (stage-)ervaring in een reisbureau

Heeft ervaring met de Duitse reserveringssystemen en MS Office

Heeft het commerciële resultaat altijd voorop staan.

Is flexibel en stressbestendig.

Kan zowel zelfstandig als in een team werken.

Wat wij bieden:

Een contract voor 6 maanden. Bij een prettige samenwerking van beide kanten verlengen wij jouw contract graag

Salariëring wordt bepaald op basis van ervaring, opleiding en leeftijd.

Bij een fulltime dienstverband krijg je 27 vakantiedagen

Mogelijkheid voor deelname aan cursussen en studiereizen

Interesse?

Ben jij op korte termijn fulltime beschikbaar? Stuur dan je sollicitatiebrief met C.V. aan: sales@schmetterling-travelxl.nl.

