Schrijf je in, doe mee aan de Virtual Caribbean Roadshow en win prijzen

Reisagenten die nog willen deelnemen aan de Virtual Caribbean Roadshow voor de Benelux kunnen zich hiervoor nog inschrijven . Het virtuele event voor de Nederlandse reisagenten vindt morgen (woensdag 14 oktober) plaats en start om 10.000 uur.

Het evenement wordt georganiseerd door de Caribbean Tourism Organization. GlobActive presenteert namens Tourism Corporation Bonaire en Belize Tourism Board. Deelname aan dit evenement is volledig kosteloos. Geïnteresseerden wordt gevraagd om zich in te schrijven en om deelname te bevestigen.

Wie doen er mee?

Schrijf je in en ontdek op interactieve wijze de volgende Caribische bestemmingen en hotels:

• Hoofdsponsor: Bucuti & Tara Beach Resort, Aruba

• Aruba Tourism Authority

• Belize Tourism Board Tourism Corporation Bonaire Curaçao Tourist Board

• Moon Palace Jamaica

• Jamaica Tourist Board

• Renaissance Curaçao Resort & Casino

Maak kans op geweldige prijzen!

Deelnemers die tot het einde blijven van onze workshop maken kans op unieke prijzen.

• Verblijf van 7 nachten in de Bucuti & Tara Beach Resort, Aruba

• Verblijf van 7 nachten in Renaissance Curaçao Resort & Casino

• 5 nachten all-inclusive verblijf in Moon Palace Jamaica®

• Een fles Appleton Rum, Jamaica

• 4 toegangsbewijzen voor Burgers’Zoo om de Belize mangrove te ervaren aangeboden door de Belize Tourism Board.

Neem bij vragen contact op met Florian via digital@caribbean.co.uk.

