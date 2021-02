Schrijf je in over EURAM webinar over de Yukon

Ook al kan er nog niet gereisd worden, hoe fijn is het om even weg te dromen bij mooie beelden en verhalen over een bucket list bestemming? Inspiratie opdoen voor straks, als het allemaal wel weer kan? Je kennis over de bestemming opfrissen of misschien ben je helemaal nog niet bekend met het noordwesten van Canada? Schrijf je dan snel in voor de webinar van EURAM over de Yukon op dinsdag 9 maart van 10:00 uur tot 11:00 uur!

Karin Gomes van Travel Yukon laat je zien welke geweldige ervaringen je kunt opdoen tijdens een reis door het spectaculaire Yukon. Welke routes zijn een must-do, wat is er te beleven, voor welk type klant is dit een perfecte bestemming… Deze vragen worden allemaal beantwoord tijdens een boeiende webinar! Ook nemen we een kijkje in het aanbod van EURAM op deze bestemming en hoor je ons laatste nieuws. Ben jij er bij op dinsdag 9 maart om 10:00 uur? Schrijf je in via deze link.

