Schuffel (MSC Cruises): “Klanten willen al nieuwe cruises reserveren”

“Ik heb de coronacrisis tot nu toe als heel onwerkelijk ervaren. Ik ben ook een van die Nederlanders die in het begin een beetje sceptisch naar China keek naar wat daar allemaal aan de hand was. Maar ik had nooit kunnen bedenken wat er allemaal naar ons toe zou komen waaien”, laat Erik Schuffel (Directeur MSC Cruises Nederland) weten aan TravelPro.

“We vonden het al heel wat dat er live op tv werd gemeld dat we in Nederland een eerste coronamelding hadden. Het is met geen pen te beschrijven wat er in de weken daarna allemaal is gebeurd. In de afgelopen weken heb ik wel de enorme veerkracht gezien van onze branche en MSC Cruises. Er werd direct geschakeld naar een stuk crisismanagement. Er moest worden geïnventariseerd waar onze schepen nog welkom waren. Maar ook welke passagiers we nog konden toelaten op onze schepen, omdat er steeds meer restricties bijkwamen. MSC was een van de eerste rederijen die strikte controles hield voordat mensen aan boord gingen. Dat heeft voor ons gelukkig gewerkt en we zijn er relatief goed doorheen gekomen.”

Moed

“Het laatste schip, de MSC Magnifica, zijn we op dit moment aan het terughalen en verwachten we deze week in Marseille. De Magnifica was bezig met een wereldcruise, maar hebben we helaas moeten afbreken omdat simpelweg de havens dichtgingen. Ondertussen zijn we ook druk in overleg met onze klanten, want de branche is zo goed als tot stilstand gekomen. Wat ons wel moed geeft, is dat er elke dag een tiental telefoontjes binnenkomen van mensen die al een nieuwe cruise willen reserveren met de reisvoucher van SGR. Dat geeft wel aan dat mensen positief zijn gestemd.”

Lees hieronder het hele interview met Erik Schuffel.

