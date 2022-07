Seabourn neemt het eerste ultra-luxe expeditieschip Seabourn Venture in ontvangst

Deel dit artikel

Seabourn heeft haar eerste expeditieschip, Seabourn Venture, in ontvangst genomen tijdens een officiële maritieme overdrachtsceremonie op de T. Mariotti scheepswerf in Genua, Italië. Seabourn Venture is het eerste van de twee speciaal gebouwde, ultra-luxe expeditieschepen en het allernieuwste expeditieschip in de cruiseindustrie.

“Vandaag is een zeer speciale en belangrijke dag voor de Seabourn familie. We zijn zeer blij dat we eigenaar worden van ons eerste ultra-luxe expeditieschip, Seabourn Venture”, stelt Seabourn President Josh Leibowitz. “Het Mariotti team heeft geweldig werk geleverd bij de bouw van het schip en het tot leven brengen van Adam Tihany’s verbluffende ontwerpvisie. Seabourn Venture legt de lat hoger voor ultra-luxe expeditiereizen. We kijken ernaar uit om klanten aan boord te verwelkomen terwijl ze koers zetten naar afgelegen bestemmingen; van de poolgebieden in het noordpoolgebied tot het zuidelijkste continent Antarctica.”

Author Arjen Lutgendorff