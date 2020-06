Bärbel Severens neemt afscheid van The Travel Club

Bärbel Severens heeft als gevolg van de coronacrisis afscheid moeten nemen als accountmanager bij The Travel Club waar zij oktober vorig jaar van start ging. “Het is zonde, maar de hele branche is ook ongelooflijk geraakt door de coronacrisis. Het is logisch dat bedrijven moeten kijken naar hun huishoudboekje en ik kwam als laatste bij een club van vier accountmanagers binnen The Travel Club waarvan er nu nog één parttimer over is. Dat ik de club nu moet verlaten, zijn beslissingen die je als werkgever ook niet wilt nemen en waar ik volledig achter kan staan.”

Severens laat weten dat er binnen The Travel Club snel is geanticipeerd op de coronacrisis. Toch wil Severens extra aandacht vragen voor alle zra’s. “Met name de zzp’ers worden zó hard geraakt door deze crisis. Je doet minstens drie keer werk voor nop. Annuleren, informeren, reisvouchers regelen, informeren over mogelijkheden, ‘nieuwe’ boekingen maken, alles volledig in het belang van de klant zonder dat er inkomsten tegenover staan. Pas wanneer je klant is vertrokken, krijg je je verdiensten. Toegevoegde waarde is en blijft het persoonlijke contact met de klant én het kunnen samenstellen van maatwerkreizen. De Europese Wet op de pakketreizen maakt dat laatste lastig, gezien de verantwoordelijkheid die je als ZRA dan draagt als organisator. Begrijp me goed, ook grote partijen hebben hier last, maar voor een zzp’er is het nog een stuk lastiger.”

“De reacties die ik krijg op mijn vertrek zijn hartverwarmend. Ik voelde mij ook helemaal op mijn plek bij The Travel Club, ik werd er heel blij en kreeg heel veel positieve feedback. Ik ben van mijzelf een positief ingesteld mens, ben geïnteresseerd in alle facetten van de reisbranches en blijf het leuk en interessant vinden om aan te pakken en nieuwe kennis op te doen. Dat het door de huidige situatie misschien weer even gaat duren voordat ik weer ergens aan de slag kan, dat realiseer ik mij ook wel. Of ik wel in de reisbranche wil blijven werken? Zeer zeker! De reisbranche is eigenlijk ook een virus en het zit in mijn dna. Er is geen ander vakgebied waarbij ik denk; daar word ik net zo blij van als van werken in de reisbranche. Ik werk al lang in de reisbranche, wil graag de kans krijgen dit te blijven doen en ik hoop dat dit niet betekent dat potentiële werkgevers mij, door mijn jarenlange ervaring, meteen als ‘overgekwalificeerd’ typeren. Ik sta open voor elk gesprek. Toen ik aan de slag ging bij The Travel Club voelde het als een reünie. Ik kwam er allemaal oud-collega’s tegen, zelfs uit de tijd van Rottink Reisburo. Het was zo fijn om mensen te zien en te spreken. Ik kreeg direct het gevoel dat ik binnen The Travel Club goed op mijn plek zat, het was fijn dat dat bevestigd werd en hoe mooi zou het zijn om elkaar straks niet alleen weer tegen te mogen komen maar ook weer samen te kunnen werken.”

Severens begon haar loopbaan in de reisbranche in de jaren ’80 als reisverkoper voor Reisburo van Hulst en Reisburo van Dongen en als operation manager/verkoopmanager bij VakantieXperts. De laatste jaren was zij werkzaam voor Silverjet Vakanties en was Severens verantwoordelijk voor het projectmanagement voor het opzetten van het nieuwe label ‘Experience Holidays’ binnen Experience Travel.

