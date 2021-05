SGR: 22.000 vouchers D-RT met heel beperkte informatie

SGR heeft circa 22.000 vouchers ontvangen van de curator met maar heel beperkte informatie en gaat alle boekingen en vouchers die onder de SGR-garantieregeling vallen in groepen verdelen voor het zogenaamde claimproces. Dat heeft het garantiefonds laten weten in een upate.

“Om het claimproces te versnellen, werken wij met een claimportal waarin we uw gegevens klaarzetten. Dat kost even tijd, maar daardoor gaat de afwikkeling zo direct een stuk sneller. Daarnaast wachten duizenden mensen op een bericht of hun reis nog doorgaat. Daarover voert SGR overleg met leveranciers, maar we moeten ook rekening houden met de reisadviezen van Buitenlandse Zaken.”

Uitnodiging claimproces

SGR beschikt sinds 21 april jl. over de gegevens van alle boekingen bij of via D-reizen en gaat alle boekingen en vouchers die onder de SGR-garantieregeling vallen in groepen verdelen voor het zogenaamde claimproces. Elke specifieke groep ontvangt dan per mail een uitnodiging van SGR om te claimen. De diverse groepen worden vermeld op de website van SGR. Klanten van D-reizen die binnenkort op reis (zouden) gaan of klanten die een voucher hebben met een looptijd langer dan een jaar worden eerst geholpen.

SGR vraagt reizigers die via D-reizen een reis hebben geboekt bij een andere reisorganisator om contact op te nemen met die betrokken reisorganisator om te vragen of desbetreffende reis nog doorgaat. Was D-reizen zelf de reisorganisator? Dan beslist SGR binnenkort of de reis nog doorgaat of niet. Dit is mede afhankelijk van de reisadviezen zoals die gelden na 15 mei. SGR heeft in ieder geval besloten geen reizen uit te voeren met een vertrekdatum tot en met 15 mei 2021.

