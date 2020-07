SGR denkt aan bijdrage door de consument

Mocht SGR gebruik gaan maken van de leningsfaciliteit van €150 miljoen, verstrekt door de overheid, en dit op termijn moeten terugbetalen, dan gaat het garantiefonds een SGR-bijdrage aan de consument vragen. Dat zegt Erik Jan Reuver (Directer SGR).

Het is er ooit geweest: SGR-bijdrage door de consument. In 1983 is het ingevoerd en in 1999 afgeschaft, omdat er genoeg vermogen was om schades te kunnen dekken. “Op dit moment hebben we nog niet veel schades gehad en hebben we voldoende middelen om onze verplichtingen na te komen jegens de consument bij een faillissement.”

Als je ons vermogen nu afweegt ten opzichte van de schades die we de afgelopen jaren hebben geleden, is een SGR-bijdrage door de consument nu nog niet nodig. Maar stel dat we door onder meer deze crisis te maken gaan krijgen met nog een aantal faillissementen, waardoor we de ondergrens bereiken wat betreft ons vermogen, dan kan het zijn dat we bijvoorbeeld volgend jaar een bijdrage gaan vragen aan de consument. Dat zal ongeveer €10 per persoon kunnen worden. Dat is afhankelijk van de schades die we nu en in de komende maanden nog gaan krijgen en hoeveel geld we nodig hebben voor de toekomst.”

Het voornemen om een SGR-bijdrage aan de consument te vragen, is ook voorgelegd aan het ministerie. Reuver: “We hebben van de overheid een faciliteit van €150 miljoen ontvangen, zodra we deze faciliteit gaan gebruiken en uiteindelijk moeten gaan terugbetalen, dan zijn we van plan om dit onder meer te doen door een consumentenbijdrage.”

