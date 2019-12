Shortski populair onder Nederlandse wintersporters

De populariteit van wintersport neemt toe, maar met name de shortski raakt in trek, zo blijkt uit data van ski touroperator Sunweb. De touroperator ziet een stijging van ongeveer 25 procent ten opzichte van vorig jaar. Ook wordt er dieper in de buidel getast voor wintersport ten opzichte van vorig jaar.

De meeste wintersporters kiezen voor een vakantie van één week, maar Michiel Versteeg (Head of International Marketing Ski bij Sunweb) ziet ook een nieuwe trend: “Opvallend genoeg wordt de shortski, waarbij mensen voor een midweek of korter gaan skiën, steeds populairder. We zien een groei van maar liefst 25 procent ten opzichte van 2018. Door deze groeiende vraag bieden we ook ieder jaar meer opties aan voor een kort verblijf. We merken dat reizigers vooral de flexibiliteit in vertrekdag belangrijk vinden en graag een paar dagen willen skiën zonder een hele week vrij te nemen. Daarnaast is de shortski populair bij mensen die een tweede keer naar de sneeuw willen of enkele dagen met werk of een vereniging weggaan.”

Hogere uitgaven aan wintersport

De ski touroperator ziet een stijging in het bedrag dat men uitgeeft aan wintersport ten opzichte van vorig jaar. Gemiddeld geeft men nu circa 650 euro per persoon uit aan accommodatie en skipas, zo’n 20 euro meer in vergelijking met vorig jaar. Volgens Sunweb blijft wintersport blijft enorm populair en hebben reizigers hier steeds meer geld voor over.

Populairste bestemmingen

Sunweb ziet dat de meeste Nederlandse reizigers een skivakantie boeken naar Mayrhofen in Oostenrijk. De plaats is populair vanwege de mogelijkheid om met één skipas in het hele Zillertal-gebied te skiën of snowboarden. Daarnaast biedt het een goede aprės-ski, is het sneeuwzeker en is er een gevarieerd aanbod in accommodaties. De top vijf van meest geboekte bestemmingen voor het wintersportseizoen is als volgt:

1. Mayrhofen, Oostenrijk

2. Gerlos, Oostenrijk

3. Flachau, Oostenrijk

4. Val Thorens, Frankrijk

5. Saalbach, Oostenrijk

Boeken na de zomervakantie

Wat opvalt is dat vooral gezinnen met jonge kinderen (onder de 10 jaar), gezinnen met tieners en vriendengroepen samen op wintersport gaan. Vooral families die zeker willen zijn van hun ideale accommodatie boeken hun wintersportvakantie vaak al in de zomer. Zodra de zomervakantie is afgelopen ziet Sunweb dat de interesse voor wintersport flink toeneemt. In de maanden september tot en met november worden de meeste wintersportvakanties geboekt.

