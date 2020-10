Show me the money

Ja hoor, het is weer zover: restaurants moeten opnieuw dicht. Van een volle toko naar dichte deuren om vervolgens van maximaal 30 gasten naar weer dichte deuren te gaan. Potverdorie, het zit de restauranthouders niet mee.

Na de aankondiging van deze nieuwe coronamaatregelen stroomde mijn tijdlijn op social media vol met zogenaamde rouwadvertenties over het overlijden van de Nederlandse horeca. Die ook nog eens duizenden hartjes en condoleances opleverde. Hoe onsmakelijk en ongevoelig het ook is. Begrijp me niet verkeerd, ik houd van eten en nog meer van uiteten gaan. En ik gun iedereen een fijne, dik belegde boterham, maar een rouwadvertentie…?

Maar waar blijven de hordes huilende consumenten als het gaat om het ‘overlijden’ van onze reisbranche. Reisprofessionals die onderhand al een jaar met één been in het graf staan of zelfs niet meer overeind kunnen komen. Een ministerie dat het ons wel heel moeilijk maakt met steeds meer oranje landen, want waar kan jouw klant nog naartoe? En hebben consumenten enig idee hoeveel ellende die continu veranderende reisadviezen opleveren? Waar blijft het publiekelijke medeleven van de consument? Een enkeling zal het snappen, maar zeg nou zelf het gros van de mensheid verwijt deze tweede coronagolf aan de mensen die wél op vakantie zijn gegaan.

Ik weet dat ik reisprofessionals en restauranthouders niet met elkaar mag vergelijken, maar ik doe het toch. Want vindingrijke restauranthouders gaan vast weer opnieuw bezorgen of laten afhalen en volgens mij zaten de restaurants kneitervol toen we er nog wel naartoe konden gaan. Het is zuur, maar er viel toen wel iets te verdienen. Natuurlijk zal dat totaal niet in verhouding staan tot een bomvol restaurant. Maar ik moet de eerste reisadviseur nog spreken die de afgelopen maanden überhaupt wat heeft verdiend, zo’n lekkere dikke boterham… en dan niet door de verkoop van smoothies, shirtjes en zonnehoeden.

Blijf positief wordt er gezegd, maar hoe dan?

Och mensen, en nu? Wat nu we niet meer naar restaurants kunnen? Gelukkig gaf Rutte aan dat de overheid de horeca financieel tegemoetkomt. De geldkraan gaat nog meer open en dat is maar goed ook. Ik wil voor alle branches het beste, want het klinkt afgezaagd: corona raakt ons allemaal. Maar de reisbranche is er ook nog, daar horen we niets over! He-le-maal niets!

Dus beste Mark, show me the money! Show.me.the.money! The money… Houd je ook wat over voor de reisbranche? Dat is toch in maart al beloofd. Ik herhaal: in maart!

En beloofd is beloofd, toch?

