Silverjet dik tevreden met twee drukbezochte webinars

Silverjet kijkt terug op twee geslaagde webinars voor reisagenten. De online presentaties trokken bijna 500 deelnemers en leverden ook nog eens twee prijswinnaars op.

De aanbieder van luxe vakanties had vorige week twee online bijeenkomsten opgezet om reisadviseurs bij te praten over het zomeraanbod, de commissievergoeding zonder maximum en de wijzigings- en annuleringsvoorwaarden met ingang van 1 april aanstaande.

Ook de bekende coronavouchers met SGR-dekking kwamen ter sprake, zegt directeur Rob Bremer. ‘Men was zeer tevreden dat wij alle vouchers hebben afgehandeld voor de vertrekken maart en april, zodat de reisbureaus hierover niet meer kunnen worden lastiggevallen.’

Bremer zegt dat nog voor het eind van deze maand ook de vouchers voor de maand mei zijn terugbetaald. ‘Reisadviseurs hebben de afgelopen maanden al genoeg ellende meegemaakt. Het laatste wat ze willen, is geïrriteerde klanten die langskomen voor nog niet terugbetaalde restituties. Ik hoop dat we ons met z’n allen kunnen focussen op het boeken van fraaie zomerzon vakanties.’

De grote animo voor de webinars is volgens Bremer het bewijs dat reisagenten staan te popelen om weer reizen te kunnen verkopen. Silverjet lanceerde recent zijn brochure Zomerzon 2021 en de brochure Local Colours.

Aan de webinars was ook een prijsactie gekoppeld. Suzan Wolfs (d-reizen Cuijck) won een vliegreis voor twee personen naar een 5-sterren hotel uit het aanbod van Silverjet in Griekenland. Kitty Schers (The Travel Club) won een vliegreis voor twee personen naar Tenerife. (Foto Shutterstock).

