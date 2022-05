Silverjet zoekt Luxury Travel Consultants

Deel dit artikel

Weet jij welke details ertoe doen voor een ultieme vakantiebeleving? Geef jij jouw carrière als Travel Consultant graag een paar extra sterren? Dan gaat jouw gezicht vast in standje ‘zonnig’ van onze vacature Luxury Travel Consultant!

Bij Silverjet Vakanties gaan we altijd een stapje verder, ga je met ons mee? Als 5-sterren reisorganisatie verzorgen wij al 23 jaar de meest exclusieve maatwerk vakanties, zodat onze klanten kunnen genieten van het beste dat de wereld te bieden heeft. Voor deze functie zijn we op zoek naar meerdere collega’s met een vrolijke, servicegerichte en commerciële instelling! Kun jij je terugvinden in dit profiel? Dan zoeken wij jou!

Wat ga je doen?

Met een leuk team van gezellige collega’s stel jij de (rond)reizen samen voor onze klanten (B2B en B2C). Hierbij houd je scherp onze hoge kwaliteits- en servicedoelstellingen voor ogen;

Je verkoopt maatwerk reizen en onderhoudt contact met onze klanten;

Je houdt dagelijks ruimte vrij voor de administratie en overige werkzaamheden;

Je denkt mee over het ontwikkelen van extra services en/of duurzame initiatieven.

Ben je commercieel vaardig en communicatief sterk in het Engels en Nederlands? Dan staan we ook altijd open voor een gesprek.

Wie zoeken wij?

Heb je enige bestemmingskennis en heb je ervaring met het (telefonisch) verkopen van reizen? Dan is de kans groot dat we een match hebben! Dít zoeken wij in een Luxury Travel Consultant:

Je hebt minimaal een afgeronde MTRO- of HTRO- opleiding op zak;

Je hebt tenminste 3 jaar werkervaring opgedaan bij een reisbureau of touroperator;

Je bent secuur, georganiseerd, initiatiefrijk en stressbestendig;

Je hebt een uitstekend inlevingsvermogen en weet vanaf het eerste contact een exclusieve reisbeleving te bieden;

Je hebt enige IATA-kennis, bij voorkeur van Sabre;

Je bent goed in Nederlands en Engels in woord en geschrift;

Je wilt aanvullende kennis opdoen tijdens inspectiereizen.

Wat bieden wij?

Een zelfstandige functie met verantwoordelijkheid, ruimte voor initiatief en ontplooiing en het uitbreiden van je vakkennis;

Salariëring boven de toeristische CAO;

Tegemoetkoming in reiskosten woon-/werkverkeer (bij voorkeur woon je binnen een straal van ca. 60 km);

Een gezellig team van 30 man personeel, waarvan 11 directe collega’s (meestal met 6 á 7 aan het werk) en een informele werksfeer;

Een platte organisatie met een directe communicatie;

Minimaal 1 x per jaar op studiereis;

Korting op je eigen vakantie;

Mogelijkheid aan deelname bedrijfsfitnessabonnement.

Over ons

Silverjet Vakanties is gevestigd in Apeldoorn. Wij richten ons op de reiziger die kiest voor een hoge mate van luxe, comfort, kwaliteit en flexibiliteit. Als zelfstandige reisorganisator met 23 jaar ervaring en expertise garanderen wij onze cliënten naast een vergaande service een onderscheidend kwaliteitsaanbod. Werken bij Silverjet Vakanties betekent werken in een dynamische omgeving met een vakkundig en ambitieus team! Onze 5-sterren reisorganisatie is een schat aan kennis, waardoor wij een waardevolle leeromgeving bieden.

Geef jezelf een nieuwe bestemming en solliciteer

Voel je na het lezen van deze vacature niet alleen de zon op je gezicht, maar ook de wind in je haren? Dan hebben we vast een match! Kom, blaas ons omver met jouw motivatie! Solliciteer daarom direct en wij zullen snel reageren.

Stuur uw motivatiebrief en CV naar:

Silverjet Vakanties t.a.v. Eline Dammers (e.dammers@silverjet.nl)

