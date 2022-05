Silverjet zoekt product manager

Deel dit artikel

~ Follow your dreams bij Silverjet Vakanties ~

Ben jij die ervaren Product Manager die een 5-sterrenbaan zoekt? Weet jij welke details tellen binnen de reisbranche en doe jij er alles aan om het beste product te presenteren aan de klant? En heb jij uitgebreide kennis over één van de volgende domeinen?

Noord Amerika en Canada

Luxe rondreizen

Luxe Cruise vakanties

Dan is Silverjet Vakanties op zoek naar jou!

Bij Silverjet gaan wij altijd een stapje verder, ga jij met ons mee? Wij verzorgen al bijna 25 jaar, met groot succes, de meest exclusieve maatwerk vakanties, zodat onze klanten kunnen genieten van het beste wat de wereld te bieden heeft.

Wat ga je doen?

Je bent verantwoordelijk voor het selecteren, samenstellen en het (zo mogelijk) verbeteren van unieke (rond)reizen en-/of cruises;

Je draagt zorg voor de prijsafspraken, contracten met leveranciers/partners en zorgt dat de juiste informatie administratief wordt verwerkt in ons boekingssysteem;

Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de juiste informatie en het selecteren van het beste beeldmateriaal zodat de klant precies weet wat hij/zij mag verwachten;

Je bezoekt regelmatig hotels op de bestemming om het aanbod te verbreden, te verbeteren en te inspecteren of de huidige accommodaties (nog) voldoen aan de Silverjet standaard.

Wie ben jij?

Je hebt HBO werk- en denkniveau;

Je hebt ruime commerciële ervaring, bij voorkeur in het hogere marktsegment;

Je hebt specialistische kennis over bovengenoemde bestemmingen;

Je hebt uitstekende communicatie skills, zowel mondeling als schriftelijk;

Je spreekt naast Engels bij voorkeur een extra taal zoals Spaans en-/of Frans;

Je hebt een goede hand van schrijven voor hotelteksten in marketinguitingen;

Je hebt ruime kennis van het Officepakket, Incopy en-/of Indesign software.

Wat bieden wij?

Een zelfstandige functie met veel verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief;

Salariëring ruim boven de toeristische CAO;

Tegemoetkoming in reiskosten woon-/werkverkeer (bij voorkeur woonachtig binnen een straal van circa 50 km van Apeldoorn);

Korting op je eigen vakantie(s);

Mogelijkheid aan deelname bedrijfsfitnessabonnement.

Over ons

Silverjet Vakanties is gevestigd in Apeldoorn. Wij richten ons uitsluitend op de reiziger die kiest voor een hoge mate van luxe, comfort, kwaliteit en flexibiliteit. Als zelfstandige reisorganisator met 24 jaar ervaring en expertise, garanderen wij onze cliënten naast een vergaande service een onderscheidend kwaliteitsaanbod. Werken bij Silverjet Vakanties betekent werken in een dynamische omgeving met een vakkundig en ambitieus team van circa 30 medewerkers! Onze 5-sterren reisorganisatie is een schat aan kennis, waardoor wij een waardevolle leeromgeving bieden.

Geef jezelf een nieuwe bestemming en solliciteer!

Voel je na het lezen van deze vacature de zon op je gezicht? Dan hebben we vast een match! Kom, blaas ons omver met jouw motivatie!

Solliciteer direct en wij zullen snel reageren. Mail je CV en motivatiebrief naar mevrouw E. Dammers (e.dammers@silverjet.nl)

Author Dylan Cinjee