Singapore geeft reizen opnieuw vorm

Singapore is de derde fase van heropening ingegaan. Dit betekent dat mensen zich nu in groepen van acht kunnen verzamelen voor vrijetijds- en sociale activiteiten, attracties kunnen een aanvraag indienen om hun operationele capaciteit te vergroten tot 65%, de capaciteitslimieten in winkelcentra worden verhoogd en live optredens binnenshuis en pilots voor live optredens buitenshuis kunnen maximaal 250 personen hebben.

Eind vorig jaar kondigde Singapore Tourism Board (STB) een nieuw initiatief aan om reizen voor Singapore en de rest van de wereld opnieuw vorm te geven. SingapoReimagine richt zich op het creëren van een nieuwe standaard voor reizen. Het afgelopen jaar heeft de toeristische sector in Singapore zowel veerkracht als vindingrijkheid getoond om te voldoen aan de veranderende behoeften van bezoekers. Singapore heeft ervoor gezorgd dat elk aspect de ervaring van de reiziger veilig en toch heerlijk is. De belangrijkste aspecten van SingapoReimagine zijn:

Reimagine Safety – STB heeft nauw samengewerkt met industriële partners om gezondheids- en veiligheidsmaatregelen te verbeteren, zodat toekomstige bezoekers met een gerust hart kunnen genieten van de vernieuwde ervaringen van de stad. Dergelijke initiatieven zijn onder meer het SG Clean-keurmerk. Tot op heden zijn meer dan 28.000 bedrijven SG Clean gecertificeerd.

Reimagine Technology – Van het gebruik van contactloze technologie en schoonmaakrobots tot de TraceTogether-app en token (‘s werelds eerste nationale tool voor het traceren van digitale contacten), Singapore wil reizen veiliger, maar toch naadloos en efficiënt maken. Het toeristisch aanbod creëert ook nieuwe mogelijkheden door middel van technologie, waaronder virtuele ervaringen, hybride vergaderlocaties, evenementen en zelfs robotbarista’s om bezoekers te verrassen zonder de veiligheid in gevaar te brengen.

Reimagine City & Nature – Verder vooruitkijkend, wil Singapore ‘s werelds meest duurzame stedelijke bestemming zijn. The Lion City investeert in nieuwe producten en pilots die rekening houden met de behoeften van de gemeenschap en het milieu. Ze hebben al op de natuur gebaseerde concepten, zoals Jewel Changi en Gardens by the Bay. Vooruitkijkend is het hun ambitie om Singapore naar een stad in de natuur te brengen, het Jurong Lake District te ontwikkelen tot een lifestylebestemming van wereldklasse en het Mandai Precinct opnieuw uit te vinden als een ecologisch natuurcluster van wereldklasse.

Zakelijke evenementen

Singapore gaat door met het testen en uitbreiden van veilige zakelijke evenementen. De bestemming test verschillende modellen en workflows bij geselecteerde evenementen om meer activiteiten, waaronder grootschalige evenementen, veilig te laten hervatten. Dit omvat het testen van verschillende maatregelen die zijn genomen om de veiligheid en het welzijn van de aanwezigen te waarborgen, inclusief tests voorafgaand aan het evenement.

Succesvol

In november voerde STB met succes een pilot uit met het nieuw ontwikkelde prototype voor veilige zakelijke evenementen en veilige routes bij TravelRevive, dat een zekere mate van interactie mogelijk maakte, maar op een veiligere manier die infectierisico’s minimaliseerde. Het tweedaagse evenement trok bijna 1.000 bezoekers, van wie 65 buitenlandse afgevaardigden uit heel Azië, het Midden-Oosten en Europa; en werd aangevuld met virtuele interacties zodat een breder wereldwijd publiek verbinding kon maken.

Strikte maatregelen

Bij PCMA CL werden alle 300 afgevaardigden op beide evenementendagen getest. PCMA CL is het eerste MICE-pilotevenement in Singapore dat een live optreden in het programma heeft opgenomen. Met dergelijke pilots kan de bestemming de bevindingen en gegevens bestuderen om de veilige beheersmaatregelen en best practices voor MICE-evenementen geleidelijk te verfijnen. Deze pilots zijn vooral belangrijk omdat Singapore geleidelijk en voorzichtig opschaalt naar grotere evenementen in de kalender van 2021, zoals het World Economic Forum, terwijl ze strikte maatregelen hebben die prioriteit geven aan de veiligheid van de gemeenschap en alle aanwezigen.

WEF

Op 7 december 2020 werd aangekondigd dat Singapore gastheer zal zijn van het World Economic Forum (WEF) – de eerste keer dat het in Azië zal plaatsvinden. Het evenement zal plaatsvinden in augustus 2021 en zal voor het eerst sinds het begin van de pandemie leiders persoonlijk samenbrengen om mondiale oplossingen vorm te geven en samenwerking tussen de publieke en private sector aan te moedigen. Het besluit om de bijeenkomst in Singapore te houden, weerspiegelt het vertrouwen in ons management van COVID-19 tot dusver en bevestigt onze positie als een veilige, neutrale en bevorderlijke locatie voor wereldwijde bijeenkomsten.

Vlieg vol vertrouwen met Singapore Airlines

Singapore Airlines, ’s werelds meest bekroonde vijfsterren luchtvaartmaatschappij, vliegt dagelijks vanaf Amsterdam naar Singapore en voert tevens vluchten uit vanuit verschillende Europese gateways naar de hub Singapore met moderne vliegtuigtypes zoals de Airbus A350, A380 en Boeing 777. Afhankelijk van het type toestel zijn deze uitgerust met Suites, First-, Business -, Premium Economy – en Economy Class. In deze ongekende tijden hebben ze de reinigingsmaatregelen geïntensiveerd en nieuwe veiligheidsmaatregelen geïntroduceerd om het welzijn van de passagiers te waarborgen. Met slechts één overstap op de beste luchthaven ter wereld, Changi Airport in Singapore biedt de luchtvaartmaatschappij talloze doorverbindingen aan naar bestemmingen in Azië, Australië en Nieuw-Zeeland.

Hawker-cultuur

Op 16 december 2020 heeft UNESCO de Hawker-cultuur van Singapore ingeschreven op de representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid tijdens de vijftiende zitting van het Intergouvernementeel Comité (IGC). De Hawker centers zijn een integraal onderdeel van het dagelijkse leven van iedereen in Singapore, ongeacht leeftijd, ras of achtergrond. De Hawker-centra in Singapore zijn een smeltkroes van keukens waar een aantal subculturen zijn ontstaan. Hawker-cultuur is de eerste inscriptie van Singapore op de representatieve lijst en voegt zich bij meer dan 460 elementen. Hawker-cultuur is een levend erfgoed dat de alledaagse ervaring en identiteit van Singapore als een multiculturele samenleving weerspiegelt. De steun van lokale verkopers is belangrijk om ervoor te zorgen dat de eetcultuur van Singapore populair en levendig blijft, niet alleen voor de lokale gemeenschap, maar ook voor bezoekers van over de hele wereld.

