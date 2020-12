Singlereisorganisatie VillaVibes brengt duizenden singles samen met kerst

Door Corona is reizen tot een minimum beperkt. Dat merkt ook singlereis organisatie VillaVibes. Ze bedachten een oplossing om hun doelgroep toch nog een fijne kerst te kunnen bezorgen: Single Bells. Dit zijn kerstdiners met 4 tot 6 hoger opgeleide singles uit de buurt. Uiteraard geheel volgens de richtlijnen van het RIVM. De animo onder singles blijkt enorm. Binnen twee uur hadden 800 singles zich al aangesloten.

Eenzaamheid door Corona is een serieus probleem, vertelt initiatiefnemer Harold Blanken van VillaVibes. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat 6 op de 10 Nederlanders zich eenzaam voelt. En onder singles is dit percentage nog hoger. Reizen mag niet. Feesten mag niet. Grote diners mogen niet. Maar gelukkig mogen we wel samen eten in kleine groepjes. Zodoende is het Single Bells Kerstdiner ontstaan. “Het idee is simpel” legt Harold uit. “Iedere hoger opgeleide single vanaf 20 jaar kan zich kosteloos aanmelden via www.singlebells.nl. Vervolgens word je ingedeeld op basis van je leeftijd en regio in groepjes van 4 tot 6 singles. Het exacte aantal is afhankelijk van wat de overheid op 8 december bekend maakt. De diners vinden plaats op zondag 27 december 3ekerstdag bij degene thuis die zich hebben aangemeld als gastheer of gastvrouw. Wij faciliteren de groepjes en de deelnemers maken onderling afspraken over het eten, drinken en de afwas.”

800 aanmeldingen binnen 2 uur

Dat de behoefte aan dit initiatief groot is blijkt wel uit het aantal aanmeldingen. Binnen 2 uur hadden 800 singles verspreidt over heel Nederland zich al aangemeld. Uiteindelijk rekent de organisatie op meer dan 6000 aanmeldingen en 1000 dinertjes. “Dit is hét eenzaamheidsvaccin van 2020″, aldus Blanken. “Normaal gesproken organiseert VillaVibes singlereizen voor hoger opgeleiden (hbo-wo). Vorig jaar gingen tijdens de feestdagen zo’n duizend singles mee op reis. Helaas is dat door Corona niet mogelijk. Wij zijn toen gaan kijken wat er nog wel kan. De behoefte aan gezelligheid en nieuwe mensen leren kenen blijft ongekend groot onder alleenstaanden. We wilden graag iets voor hen betekenen. Zo is het Single Bells initiatief ontstaan. Het team dat zich normaal gesproken bezig houdt met het organiseren van groepsreizen, is nu vol aan de slag om Single Bells tot een succes te maken. Een kerstdiner volgens de RIVM richtlijnen als oplossing voor de eenzaamheid, perfect toch!”

