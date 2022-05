Situatie Schiphol ontspoort: klagende reizigers vliegen beveiligers, Marechaussee en elkaar in de haren

Deel dit artikel

Reizigers, reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen die van Schiphol gebruik maken hebben het zwaar te verduren. De situatie op de luchthaven wordt er, na de drukte tijdens de meivakantie, niet beter op. Claims vliegen reisorganisaties, reizigers boeken om naar andere luchthavens en vliegen beveiligers, Marechaussee en elkaar in de haren nadat beveiligers een aantal rijen afsloot.

Een reiziger liet aan het Algemeen Dagblad weten dat, op het moment dat er security lanes werden gesloten, er mensen agressief werden waarop ‘alles uit de hand liep’, waarop de Marechaussee in grote getale op de vuist ging met passagiers en passagiers ook onderling begonnen met vechten. De reiziger die in de krant aan het woord was, liet tevens weten dat de beveiligers werden beveiligd door de Marechaussee en werden weggebracht. “Zij moeten grote angst hebben uitgestaan.”

Reisorganisaties worden door de drukte op de luchthaven ook geconfronteerd met extra kosten en klachten over de service. Een reiziger, die stelt een goede klant te zijn van een reisorganisatie, zegt: “Gaat de reisorganisatie nu zelf nog actief de reizigers benaderen? Of moeten we individueel claimen?” Daarnaast balen reizigers ervan dat zij niet kosteloos kunnen annuleren. “Meeste reizigers boeken weken vooruit, je mag echt niet je vlucht verzetten en je accommodatie cancelen omdat de luchthaven het niet op orde heeft.”

Andere reizigers kiezen eieren voor hun geld en annuleren hun vertrek vanaf Schiphol bij voorbaat. “Ticket via Schiphol geannuleerd voor donderdag Wat een opluchting. In plaats daarvan met de trein naar Berlijn en de volgende dag vliegen vanaf Berlin Brandenburg. Nieuw fijn vliegveld”, “Morgen voorspellen ze een hele drukke dag/piekdag op Schiphol en heb geen zin om risico te lopen om 6 uur in de rij te mogen staan en m’n vlucht te missen. Zoals gister en eergister ook het geval was bij vele reizigers. Dus reis (90% kosteloos) maar gecanceld. Bedankt Schiphol…” en “Voor mij verlopig geen Schiphol ik neem lekker de auto of dr trein..dan maar op vakantie dichterbij.”

“Het personeelsprobleem dat is nog steeds niet opgelost. De mensen die zo hard hebben gewerkt in de meivakantie moeten op enig moment ook vrij zijn”, zo laat een woordvoerder van de luchthaven weten aan de NOS. “De passagiersaantallen zijn vergelijkbaar met de meivakantie en dat zal waarschijnlijk gaan oplopen richting de zomer.”

Ook luchtvaartmaatschappijen worden volop geconfronteerd met de chaos op de luchthaven, waardoor reizigers vliegtickets willen omboeken naar vertrek vanaf andere luchthavens. “Is het, gezien de huidige problemen op Schiphol, nog mogelijk om het vertrek naar Düsseldorf te wijzigen?”, aldus een reiziger die met British Airways zou vliegen. Op de opmerking “misschien kunnen de vliegmaatschappijen hun check-in balies eerder openen als dat een deel van het probleem op kan lossen” laat een andere reiziger weten: “Helemaal mee eens. Sta je al een paar uur te wachten en dan komen die arrogante wijven die doen of ze water zien branden…”

Reizigers klagen op social media dan ook steen en been over de lange wachtrijen. “We moesten op de luchthaven slapen nadat we werden weggestuurd bij een helpdesk, nadat we daar uren in de rij hebben staan wachten om uiteindelijk te horen dat we later terug moesten komen!?! Veel mensen waren gestrest en moesten huilen. We willen allemaal gewoon naar huis! Help uw klanten KLM!”, aldus één van de reizigers.

De ANVR liet onlangs nog in een bericht weten dat er met de directie van Schiphol maatregelen zijn besproken om er voor te zorgen dat de flow aan passagiers deze zomer niet leidt tot onacceptabele situaties. “De besproken maatregelen zorgen voor een goede aanpak en geven zeker vertrouwen voor deze zomer. Belangrijk onderdeel is uiteraard een goede communicatie richting klanten; zij moeten zich immers niet te laat, maar ook niet te vroeg melden op de luchthaven. Hierover worden nog verdere afspraken gemaakt en deze zullen we zeker nog met je communiceren. Het overleg met Schiphol zal de komende weken verder worden voortgezet.”

Vanochtend werd bekend dat Dick Benschop (CEO Schiphol) is teruggekeerd vanuit Davos in verband met de drukte op de luchthaven. Hij was in Davos bij het World Economic Forum, een top voor regeringsleiders en topbestuurders.

Author Arjen Lutgendorff