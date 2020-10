Sneltest straat op parkeerplaats Quick Parking Schiphol

Vanaf 1 november is het mogelijk om reizigers te laten testen op corona nabij Schiphol Airport, vlak voordat ze op vakantie gaan. De sneltest straat is opgezet op een van de parkeerplaatsen van Quick Parking en biedt reizigers de gelegenheid om binnen een half uur de uitslag te krijgen, ook worden de benodigde reiscertificaten verstrekt. Het is dan mogelijk om direct na de uitslag van de test de auto te parkeren en de shuttlebus te nemen richting de luchthaven. Op deze manier wil Quick Parking de reis van klanten soepeler laten verlopen.

Bij aankomst op de parking wordt de test vanuit de auto afgenomen. Daarna parkeert de reiziger zijn/haar auto en wacht 30 minuten op de uitslag. Er kunnen verschillende tests worden afgenomen. De antigenen test geeft binnen 15 minuten resultaat. Daarnaast is er de PCR, deze geeft uitslag binnen 24-48 uur. Zeer binnenkort is er ook een snelle PCR-test beschikbaar. Met de snelle PCR is er een wachttijd van slechts 30 minuten. Voor alle negatieve tests wordt een internationaal reiscertificaat afgegeven.

De teststraat zal op korte termijn ook aangeboden worden op parkings van Quick Parking nabij andere luchthavens, zoals Eindhoven, Rotterdam en Brussel-Zaventem.

