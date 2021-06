SolFly vraagt faillissement aan

SolFly heeft vandaag het besluit moeten nemen om haar activiteiten te stoppen. “Wij hebben gevochten voor ons voortbestaan, maar het is duidelijk dat het geen begaanbaar pad was om door te draaien”, aldus Hans Mosselman (Founder & CEO SolFly).

Mosselman heeft het over enkele factoren die het bedrijf funest zijn geworden: “Op 9 maart 2020 liepen we 40% voor op 2019, maar na deze datum werd het coronavirus in volle hevigheid duidelijk en is over 2020 75% van alle gemaakte boekingen geannuleerd en hebben wij vouchers moeten verstrekken. Alle verdiende marges zijn hiermee verloren gegaan. Hierdoor is een schuld opgebouwd, waarvan wij een gedeelte inmiddels hebben uitgekeerd. Onze grootste afnemer D-reizen, met ruim 300 boekingskantoren, is failliet gegaan. Daardoor hebben wij grote schade opgelopen. Zelfs door ons betaalde refunds zijn soms niet aan de consument terugbetaald, waardoor wij voor de twee keer moeten refunden en nog uit te voeren reizen in verband met leveringsplicht onbetaald blijven.”

Reisadviezen

“De overheid, lees RIVM, heeft de hele wereld in maart 2020 op oranje of rood gezet. Daardoor was reizen alleen mogelijk om zakelijke redenen, waardoor vakantiereizen feitelijk verboden zijn en sterk werden ontraden. We moesten op onze kosten passagiers terughalen naar Nederland. Tot dit moment kunnen wij Griekenland maar voor pakweg 10% boeken, Turkije 0%, Spanje vasteland 0% , Cyprus 0% en de regelmatige wisselingen van geel naar oranje kost ons heel veel geld, omdat wij de reissom moeten terugbetalen terwijl wij de kosten van het vliegvervoer niet terugkrijgen van de airline. Over 2020 hebben wij alleen van Transavia refunds ontvangen terwijl bijvoorbeeld Ryanair, waarvan wij groot bedrag terug te vorderen hebben, ons niets terugbetaald”, vult Mosselman aan.

Van het concert des levens krijgt niemand een program

Door bovenstaande factoren is SolFly nu niet meer in staat om aan haar financiële verplichtingen te voldoen en rest niets anders dan deconfiture aan te melden bij de rechtbank in Amsterdam. Mosselman: “Wij bedanken iedereen voor de samenwerking en kunnen op dit moment de toekomst nog niet overzien. Onze verplichtingen op al onze bestemmingen zijn wij steeds stipt nagekomen, zodat wij daar nagenoeg geen schulden hebben. Ook in Nederland zijn al onze leveranciers steeds stipt betaald. Van het concert des levens krijgt niemand een programma, dus wie weet hoe wij elkaar weer gaan treffen. Ik wens u allen gezondheid, herstel van onze mooie reiswereld en succes bij de verkoop. Ruim zes jaar hebben wij met elkaar mogen samenwerken waarvoor grote dank. Mede namens ons team onze excuses dat wij nu vliegvakanties niet kunnen uitvoeren en SGR deze taak nu overneemt.”

