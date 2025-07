Het Zuid-Afrikaans Verkeersbureau in Nederland nodigt gerenommeerde bureaus uit om in te schrijven op een driejarige samenwerking voor de ontwikkeling en uitvoering van geïntegreerde mediastrategieën in Noord-Europa.

Een unieke kans voor creatieve bureaus om het toerisme naar Zuid-Afrika mede vorm te geven met impactvolle campagnes in Nederland, België en Zweden.

South African Tourism is een onafhankelijk overheidsorgaan met als kerntaak het promoten van reizen naar én binnen Zuid-Afrika. Hoewel de organisatie verantwoording aflegt aan het Zuid-Afrikaanse parlement, functioneert zij onafhankelijk en rapporteert zij via het Ministerie van Toerisme. In Nederland opereert het kantoor volgens de regels van de Zuid-Afrikaanse wet op het beheer van overheidsfinanciën (PFMA). Transparantie, eerlijkheid en doelmatigheid staan hierbij centraal. In overeenstemming met artikel 217 van de Zuid-Afrikaanse Grondwet verloopt de aanbesteding via een open en eerlijke procedure. Elke partij krijgt gelijke kansen om diensten aan te bieden, met aandacht voor kostenefficiëntie en kwaliteit.

Het kantoor van South African Tourism in Nederland schrijft de volgende aanbesteding uit:

Tender: RFP – SAT TENDER 314/25

Opdracht: Geïntegreerde mediastrategie, planning, media-inkoop en creatie voor Noord-Europa

Doelmarkten: Nederland, België en Zweden

Voorkeurslocatie bureau: Nederland

Belangrijke data:

Publicatie: 8 juli 2025

8 juli 2025 Vrijblijvende briefing via MS Teams: 15 juli 2025 om 12:00 uur Meeting ID: 325 342 718 470 9 Wachtwoord: Lt7cb9Xe

15 juli 2025 om 12:00 uur Deadline voor inzending: 8 augustus 2025 om 12:00 uur (CET)

Bureaus worden uitgenodigd om op projectbasis hun expertise in te zetten gedurende een periode van drie jaar.

Volledige informatie en inschrijving

De volledige scope, voorwaarden en vereisten zijn vanaf 8 juli 2025 beschikbaar via het officiële e-procurementplatform:

https://e-procurement.southafrica.net

Let op:

Inzendingen dienen in pdf-formaat te worden aangeleverd.

te worden aangeleverd. Bureaus moeten zich registreren via het platform en hun voorstel uiterlijk op 8 augustus indienen.

Voor inhoudelijke vragen over de aanbesteding kunt u terecht bij:

Ms. Francina Tlali – Supply Chain Specialist

tenders@southafrica.net

Interesse? Kijk hier voor meer informatie over de tender.