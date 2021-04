Spanje wil in juni weer toeristen verwelkomen

Spanje wil vanaf juni weer toeristen verwelkomen. In mei wordt er een proef met digitale gezondheidscertificaten op alle 46 Spaanse luchthavens gehouden, dat zei Fernando Valdes Verelst (de Spaanse minister van Toerisme) tijdens de wereldwijde top van de World Travel & Tourism Council in Mexico.

Toeristen die zijn gevaccineerd, het virus al eens hebben gehad of een recente negatieve test kunnen tonen, mogen weer vakantie komen vieren in Spanje. Valdes Verelst liet weten dat het digitale certificaat van de Europese Unie geen ‘magische toverstok’ is, maar dat het mensen zekerheid biedt om hun reis te plannen.

Certificaat

Eerder deze maand werd bekend dat de Europese Unie van plan is om haar ‘Covid-certificaat‘, ook wel bekend als digital green certificate, eind juni operationeel te krijgen om reizen voor de zomervakantie mogelijk te maken. ‘Het doel is om de terugkeer naar het vrije verkeer binnen de Europese Unie te vergemakkelijken’, zei EU-commissaris Didier Reynders tegen het Europees Parlement.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.