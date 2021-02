“Spannend is een overname altijd, ongeacht of je start in een crisis of niet”

Marjolein Smeenk en Jinke Hermsen hebben op 1 januari 2021 Rientjes & Partners overgenomen van Peter Rientjes. Een gedurfde stap, zeker tijdens de grootste crisis die de reisbranche ooit heeft gekend. Wat is de reden van deze overname, wat zijn hun plannen en hoe kijken ze naar de toekomst?

Kunnen jullie wat meer vertellen over Rientjes & Partners, wat voor reizen verkopen jullie?

“Vanuit hartje Deventer, organiseren we met een enthousiast en hecht team bijzondere incentive reizen, unieke zakelijke bijeenkomsten en onvergetelijke bedrijfsevenementen. Onze doelgroep bestaat uit het bedrijfsleven in Nederland en België. Wij organiseren wereldwijde reizen en evenementen, waarbij alles op maat wordt samengesteld en aan elk detail wordt gedacht. We ontzorgen onze opdrachtgevers van A tot Z, bijvoorbeeld bij de organisatie van een meerdaagse handelsmissie naar Azië, een jubileumreis in Europa of een medisch congres in Nederland.”

Hoe hebben jullie de afgelopen maanden beleefd?

“De afgelopen maanden waren ronduit bizar. We schoten in januari 2020 uit de startblokken, met mooie reizen naar onder andere Lapland, wintersport-trips naar Oostenrijk en prachtige winterse stedentrips. Opeens werden we net zoals iedereen in onze branche noodgedwongen tot stoppen gebracht. De eerste weken waren we ontzettend druk met alles regelen en omboeken, maar dat zijn niet de werkzaamheden waar je energie van krijgt. Gelukkig hebben we snel de knop om kunnen zetten en zijn we door gegaan met het organiseren van (online) coronaproof evenementen. Super fijn om zo weer creatief bezig te zijn, out-of-the-box te mogen denken en in contact te blijven met onze loyale opdrachtgevers.”

Hoe zijn jullie bij Rientjes & Partners terechtgekomen?

“In 2012 zag Jinke de vacature voor Project Manager bij R&P voorbijkomen en ook al zat ze nog prima op haar plek in de leisure wereld, ze wist gelijk: dit is een buitenkans, hier moet ik voor gaan. In 2015 kwam Marjolein het team versterken, met al een behoorlijke rugzak aan ervaring in de reiswereld vanuit onder andere OAD en Fadiro.”

Wanneer zijn de eerste plannen ontstaan om Rientjes & Partners over te nemen?

“Op de eerste werkdag was er gelijk een persoonlijke klik en werd er al gedroomd over de mogelijkheid om ‘ooit’ samen te ondernemen. Voordat deze droom uitkwam begin dit jaar, zijn er vele gesprekken en brainstormsessies aan vooraf gegaan, met elkaar en natuurlijk met Peter Rientjes. Daarna zijn de dromen met de hulp van gespecialiseerde adviseurs concreet gemaakt. Een prachtige uitdaging!”

