Special Exclusieve reizen: “Flexibiliteit is het nieuwe luxe”

Wat is nog exclusief? Travelpro spreekt vijf ZRA’s over de meest bijzondere exclusieve reizen die zij mochten boeken en de unieke bestemmingen die ze zelf nog op hun wensenlijstje hebben staan.

“Mensen hebben meer geld over voor een reis”

Elize Breed (ZRA bij Travel Counsellors): “De meest exclusieve reis is voor mij onder meer een naar Ecuador in combinatie met de Galapagoseilanden. Dat was voor een koppel met twee kinderen voor een periode achttien dagen. Maar ook een rondreis van drie weken door Rajasthan in India voor tien personen, waar ik zelf ook deel van uitmaakte. Of een rondreis van drie weken door Patagonië, waarin een echtpaar de W-trekking maakte door Torres del Paine en afsloot met een cruise met de Australis naar Kaap Hoorn. De meest exclusieve reis in mijn carrière ligt nu op de plank: een soort van air cruise, voor later dit jaar. Alleen dan helemaal zelf samengesteld op privébasis, drie weken lang, voor een gezin van vier personen.”

