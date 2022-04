Speeddaten over de internationale trein

Deel dit artikel

Creative Valley, aan het Utrechtse spoor, was het ontmoetingspunt voor speeddates tussen medewerkers van ATPI, Thalys, Eurostar en NS International. Vanuit zakenreisorganisatie ATPI was het commercieel team aanwezig waaronder sales- en accountmanagers en customer supportmedewerkers. Voor hen vervult de trein een steeds prominentere rol in hun dagelijkse werkzaamheden.

“ATPI stimuleert duurzaam reizen; we zien een sterke groei van treinboekingen. Het treinvervoer in Q1 2022 is alweer zo goed als op hetzelfde niveau van 2019. We zijn blij dat we dit samen met onze partner NS International kunnen uitdragen en uitbouwen”, aldus Tamar Blijleven. Met het oog op duurzaam reizen ontwikkelde ATPI de Halo tool. Dit is een CO2-compensatieplatform dat gebruikers toegang geeft tot een reeks CO2-compensatietools die helpt om de impact van reizen op het milieu te verminderen.

In kleine groepjes van 3-4 personen vonden de speeddates plaats. Jilani Cheffan van Eurostar zoomde met zijn presentatie onder andere in op de gang van zaken rondom de incheck voor directe treinen van Nederland naar Londen. Sinds begin deze maand is de frequentie verhoogd naar 3 maal per dag, per september wordt dit 4 maal per dag.

Charlotte Kindt van Thalys is enthousiast over deze opzet met speeddates in kleine groepjes: “Een heel goede setting om nieuwtjes uit te wisselen en te horen wat agenten nu bezighoudt in deze herstellende markt.” Voor een Q&A sessie over alle internationale treinen schoven de ATPI medewerkers aan bij Simone Raanhuis en Eveline Wartenberg van NS International. Daar waren vooral de ontwikkelingen op het gebied van boekingssystemen onderwerp van gesprek.

Na de speeddates was er tijd voor een informele borrel waarna rond 19.00 uur iedereen weer het spoor opzocht. De deelnemende partijen waren het erover eens: dit heeft onze relatie goed gedaan!

