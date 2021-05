Sportreisbureau P1 Travel neemt Equipo Voetbalreizen over

“Door deze overname versterkt P1 Travel zijn naam in de reis- en evenementenwereld en kan het bedrijf, dankzij het bredere aanbod, beter voorzien in de vraag van deze sportfans”, laat het bedrijf weten.





Equipo Voetbalreizen is opgericht in 1999 en realiseerde jaarlijks zo’n 3000 reizen naar grote en kleine voetbalclubs over de hele wereld. Equipo Voetbalreizen opereerde naast Nederland ook in België, Engeland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

P1 Travel is een sterk groeiende naam in de reis- en evenementenwereld. Na jaren business-to-business te hebben geopereerd, bevinden zij zich sinds 2019 op de consumentenmarkt. Het is dé officiële ticketpartner van de grootste v

oetbalclubs en sportevenementen ter wereld, van de Premier League tot de Olympische Spelen en van La Liga tot aan Rugby World Cup 2023. Dankzij dit bredere aanbod bestaande uit meer sporten kunnen zij de vraag van de sportfans van Equipo Voetbalreizen nog beter beantwoorden. “We spreken van geluk dat we in deze gekke tijd toch de volgende stappen kunnen nemen in onze groei,” vertelt Rick van der Maas, CEO P1 Travel, “natuurlijk voelen wij de klap ook en viel onze business vorig jaar in maart vrijwel direct stil, maar doordat we financieel gezond zijn, belemmert ons dit niet in de groei van het bedrijf.”