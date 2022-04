SRC Reizen zoekt Reisorganisator

Deel dit artikel

Ben jij de ervaren reisorganisator die onze gasten méér van de wereld laat zien? Heb je een flinke koffer met reiservaring, ben je klantgericht, commercieel en combineer je net als wij graag een hoge productiviteit met een goede werksfeer? Dan zijn wij op zoek naar jou!

SRC Reizen zoekt ter versterking van de afdeling Reizen op Maat een: Reisorganisator (32 – 40 uur).

Over SRC Reizen

SRC Reizen is een middelgrote touroperator van culturele groepsrondreizen, individuele reizen en maatwerkreizen met de stad Groningen als thuisbasis. Samen met reisleiders, chauffeurs, lokale agenten en hoteliers werken wij met grote inzet aan het welslagen van de vakanties van onze gasten. Kwaliteit en serviceverlening zijn daarbij belangrijke speerpunten.

Over de functie

Op de afdeling Reizen op Maat worden individuele reizen en groepsreizen op maat georganiseerd voor particulieren, onderwijsinstellingen, bedrijven, verenigingen en andere gezelschappen naar vrijwel alle bestemmingen in de wereld. Als reisorganisator breng je offertes uit, bezoek je klanten, stel je reizen samen en leg je contacten met hotels, agenten en vervoerders. Tevens zorg je voor de volledige administratie en afwikkeling van je reizen. Kortom, je bent van het eerste reisidee tot de after sales verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de vakanties van onze gasten!

Wij verwachten van onze nieuwe teamgenoot:

• werkervaring in een soortgelijke functie

• uitgebreide reiservaring is een pré

• kennis van reisbestemmingen

• zelfstandigheid en efficiëntie

• commercieel inzicht

• organisatorisch vermogen

• improvisatietalent

• goede contactuele en representatieve eigenschappen

• een vakgerichte opleiding op minimaal HBO niveau

• goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

• moeiteloos kunnen werken met Windows, Excel en Word

Wij bieden

Een afwisselende baan bij een dynamisch bedrijf (ca. 15 collega’s) in de Groninger binnenstad met de mogelijkheid om deels thuis te werken. Beloning is volgens de CAO Reisbranche – loongroep 6 of 7 afhankelijk van ervaring.

Wil je bij ons komen werken?

Stuur ons dan een motivatie waarin je jezelf voorstelt en uitlegt waarom jij de ideale kandidaat bent! Daarnaast vinden we het leuk om te horen wat je favoriete reisbestemming is en waarom. Stuur je brief met je CV naar reizenopmaat@srctravel.nl.

Author Dylan Cinjee