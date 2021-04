Staatssecretaris Keijzer informeert Tweede Kamer over Voucherfonds

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat informeert vandaag de Tweede Kamer over de uitgewerkte voucherkredietfaciliteit. De voucherkredietfaciliteit van € 400 miljoen waarmee de overheid leningen verstrekt aan Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), is goedgekeurd door de Europese Commissie. De overheid leent hiermee geld aan SGR, die op haar beurt geld kan verstrekken aan reisorganisaties die anders in de problemen dreigden te komen doordat zij de reisvouchers aan reizigers moesten terugbetalen.

‘Pakketreizen werden vorig jaar massaal geannuleerd. Niet alleen de consument is hier de dupe van, ook de reisorganisaties hebben het ongekend zwaar. Zij moesten deze reizen terugbetalen aan de consument, maar hadden geen nieuwe reizen in het vooruitzicht. Als oplossing zijn de reisvouchers in het leven geroepen die een jaar geldig waren, die moeten nu worden terugbetaald. Om te zorgen dat dit niet tot onnodige faillissementen leidt, is de voucherkredietfaciliteit uitgewerkt. Zo kunnen uiteindelijk de reisorganisaties de vouchers terugbetalen aan de consumenten. Ik blijf me inzetten voor alle ondernemers, zodat wanneer er weer meer kan, zij weer kunnen doen waar ze het beste in zijn: ondernemen’, aldus Keijzer.

