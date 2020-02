Star Alliance verwelkomt THAI Smile Airways als Connecting Partner

Star Alliance heeft THAI Smile Airways vandaag verwelkomd als Star Alliance Connecting Partner tijdens een officiële ceremonie op het hoofdkantoor van THAI Airways International in de aanwezigheid van vertegenwoordigers van member airlines. THAI Smile is de tweede Connecting Partner van Star Alliance.

Het Connecting Partner Model is voor het eerst in mei 2017 geïntroduceerd waarmee werd toegestaan dat airlines zich aansluiten bij het Star Alliance netwerk zonder een ‘member airline’ te worden. Dit is de eerste van een dergelijke samenwerking in Thailand. THAI Smile biedt meer dan 407 vluchten per week naar 33 bestemmingen in negen landen en regio’s. Als een Connecting Partner wordt hiermee het Star Alliance netwerk met tien nieuwe bestemmingen uitgebreid.

Vanaf vandaag genieten passagiers met een reisschema, waarin een verbinding tussen een bepaalde Star Alliance member airline en THAI Smile is opgenomen, van de services zoals het doorlabelen van bagage. Daarnaast profiteren klanten met een Star Alliance Silver en Star Alliance Gold status in een Frequent Flyer Programma van een Star Alliance member airline van een reeks bijzondere privileges. Momenteel zijn zulke privileges beschikbaar op bepaalde verbindingen tussen THAI Smile Airways en Austrian, Lufthansa, SWISS, en THAI Airways International.

Star Alliance CEO Jeffrey Goh zei: “Ons Connecting Partner model werd drie jaar geleden geïntroduceerd om luchtvaartmaatschappijen een aantrekkelijke manier te bieden om verbinding te maken met ons wereldwijde alliantie-netwerk zonder een vereist volledig lidmaatschap. We blijven het model uitbreiden om klanten meer mogelijkheden te bieden. Ik ben verheugd THAI Smile Airways vandaag te mogen verwelkomen als een Star Alliance Connecting Partner, waarmee klanten in Azië van meer verbindingen en betere services profiteren.”

Charita Leelayudth, CEO van THAI Smile Airways: “Vandaag is een belangrijke mijlpaal voor THAI Smile Airways en we zijn verheugd om een Connecting Partner te worden. Voor onze klanten en de regio’s waar wij actief zijn heeft dit veel waarde en is het een strategische stap waarmee THAI Smile Airways zich positioneert als een belangrijke regionale speler. Wij zetten ons ervoor in om nieuwe generaties reizigers bijzondere reiservaringen te bieden tegen betaalbare prijzen en met soepele verbindingen met ons moederbedrijf THAI Airways International (THAI), een lid van Star Alliance. Onze focus blijft gericht op het versterken van THAI’s routenetwerk voor de beste kostenefficiëntie en concurrentiekracht”, voegt zij toe.

De heer Sumeth Damrongchaitham, President of THAI Airways International Public Company Limited, feliciteerde THAI Smile Airways en zei dat de concurrentiepositie van THAI Smile Airways zal versterken als Star Alliance Connecting Partner. Ook verbetert het de reputatie van de Thaise luchtvaartmaatschappijen op de internationale markt. Dit past in de richtlijnen van het Thaise ministerie van Transport om Thailand met de wereld te verbinden. THAI Smile Airways is met haar uitmuntende service en uiterst efficiënte medewerkers een dochteronderneming die ons trots maakt en die ons helpt concurrerend te blijven op de internationale markt. “Wat onze toekomstplannen betreft, THAI Smile Airways zal verder worden ontwikkeld als een toonaangevende regionale luchtvaartmaatschappij met binnenlandse routenet.” Hij stelde dat THAI Smile Airways met haar ‘Thaise gastvrijheid’ vergelijkbaar is met THAI en dezelfde standaarden hanteert.

Star Alliance blijft potentiële kansen voor toekomstige Connecting Partners evalueren. Connecting Partners worden zorgvuldig beoordeeld op hun aansluiting op het bestaande Star Alliance-netwerk. Juneyao Airlines, in Shanghai was de eerste luchtvaartmaatschappij die in mei 2017 Connecting Partner werd.

