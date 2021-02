Start vaccinatieproces Aruba

Na een initiële kick-off is in het Dr Horacio Oduber ziekenhuis de vaccinatie-uitrol op Aruba van start gegaan. Twaalf vrijwilligers, waaronder gemeenschapsleiders en frontliniemedewerkers, hebben hun hulp verleend om het vaccinatieproces op het One happy island op gang te brengen.

Geheel conform het goedgekeurde vaccinatieprogramma, start Aruba met het vaccineren van zorgverleners en frontliniemedewerkers. Daarna zijn verpleeghuisbewoners en alle inwoners boven de 60 jaar die tot de risicogroep behoren aan de beurt. Vervolgens komt de rest van de bevolking gefaseerd aan de beurt (zie tijdslijn onderaan het bericht). Arubanen kunnen zich vanaf heden bij vier verschillende locaties op het eiland laten vaccineren. Zij moeten zich hier vooraf voor aanmelden.

Op dinsdag 16 februari jl. vertrok de eerste KLM-vlucht met COVID-19 vaccins van Pfizer naar de eilanden, waaronder dus Aruba. Alle eilanden krijgen deze week de eerste lading vaccins binnen en in de komende weken komen daar nieuwe ladingen bij. De cargo-afdeling van Air France KLM Martinair Cargo is, met meer dan 80.000 zendingen per jaar, zeer ervaren met het vervoeren en beheren van farmaceutische zendingen. Daarbij dus ook met temperatuur gecontroleerd transport van medicijnen, zo laten een woordvoerder van Staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis en de CEO van KLM Pieter Elbers weten. Beiden waren aanwezig bij de eerste zending.

“Het doet mij zeer veel deugd om te kunnen bevestigen dat Aruba de eerste lading COVID-19 vaccinaties heeft ontvangen en dat wij direct met de vaccinatie-uitrol en onze immunisatiecampagne aan de slag kunnen. Met buitengewoon wetenschappelijke inspanning is gezorgd dat het vaccin binnen een jaar ontwikkeld kon worden en dat het gereed is voor wereldwijde verspreiding en daar zijn wij heel erg dankbaar voor. Nu kunnen wij voor herstel binnen de Arubaanse gemeenschap zorgen en wij hebben goede hoop dat wij de gehele bevolking in de zomer van 2021 gevaccineerd zullen hebben,” aldus Minister van Volksgezondheid, Toerisme & Sport, Danguillame Oduber.

Beoogde vaccinatietijdslijn

Februari 2021 – Zorgverleners op de spoedeisende hulp & andere frontliniemedewerkers

Februari/maart 2021 – Ouderen, inwoners van verpleeghuizen en verpleeghuispersoneel en inwoners en personeel bij instellingen voor mensen met een (verstandelijke) beperking

Maart – mei 2021 – 60+ers met onderliggend lijden, mensen die chronisch ziek zijn als gevolg van morbide obesitas

April – juni 2021 – Volwassenen tussen de 18-60 jaar die chronisch ziek zijn als gevolg van morbide obesitas

Juni 2021 – Alle overige zorgverleners

Juni 2021 – Alle overige 60+ers en mindervalidenpersonen

Juni 2021 – Alle overige volwassenen tussen de 18-60 jaar

