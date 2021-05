Steeds meer RIU’s heropenen

RIU Palace Tropical Bay (Negril, Jamaica), RIU Reggae (Montego Bay, Jamaica) en RIU Palace Paradise Island (Bahamas) opende de deuren op 1 mei jl. en het karakteristieke Hotel RIU Chiclana (Andalusië, Spanje) opent haar deuren op vrijdag 7 mei. In het Caribisch gebied zijn al 24 van de 27 hotels heropend en wereldwijd zijn 56 van de 100 hotels heropend.

RIU Hotels & Resorts hervat zijn activiteiten aan de Andalusische kust op 7 mei met de opening van het karakteristieke Hotel RIU Chiclana. Het hotel ligt op slechts 200 meter van het strand van La Barrosa, aan de Costa de La Luz. Met de langverwachte heropening van het symbolische RIU Chiclana hervat de keten haar activiteiten in Zuid-Spanje. Het wordt de eerste van de vier hotels die RIU Hotels & Resorts in de Andalusische regio heeft. De andere hotels hier staan ook klaar om de deuren weer te openen zodra de situatie het toelaat. Het RIU Chiclana werd in 2018 nog volledig gerenoveerd, heeft in totaal 832 kamers.

De hotelketen heropende op 1 mei twee hotels in Jamaica (het RIU Palace Tropical Bay in Negril en het RIU Reggae in Montego Bay) en het RIU Palace Paradise Island in de Bahama’s. In het Caribisch gebied zijn ondertussen 24 van de 27 hotels open. Op Jamaica is alleen nog het RIU Negril gesloten, maar met de heropening van het RIU Palace Paradise Island is de keten bijna volledig heropend in het Caribisch gebied. Naast RIU Negril moeten ‘alleen’ nog RIU Tequila (Playa del Carmen, Mexico) en het RIU Palace Macao ( Punta Cana) heropenen. Na deze openingen en aankomende heropeningen in Marokko en Spanje in de komende dagen, zal RIU 56 van zijn 100 hotels wereldwijd openen, wat zeer goed nieuws is na de sluiting van alle RIU-hotels in maart 2020 vanwege de pandemie.

