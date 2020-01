Stichting Kwaliteitszorg Parkeren opgericht

Na de problemen van vorig jaar bij verschillende parkeerbedrijven op Schiphol met onder andere schade, parkeerboetes en honderden extra kilometers op de teller is er een onafhankelijk stichting opgericht: Stichting Kwaliteitszorg Parkeren. Het keurmerk KZP wordt beheerd door alle stakeholders die er belang bij hebben dat er marktwerking blijft in het parkeeraanbod op de luchthavens, zo valt op de website te lezen.

De stakeholders zijn ANWB, Koninklijke Marechaussee, verzekeraars, leasemaatschappijen en de politie. Deze stakeholders zijn vertegenwoordigd in het College van Deskundigen. Dit college is verantwoordelijk voor het beheer van het certificatieprogramma. Het certificatieprogramma wordt operationeel uitgevoerd door het bureau dat diverse certificatieprogramma’s in de BeNeLux uitvoert. Op gebied van kwaliteit en duurzaamheid worden onder hun toezicht al meer dan 3.000 bedrijven geauditeerd.

Controle

Inmiddels zijn er 13 gecertificeerde parkeeraanbieders, waaronder Airport Parking, Central Parking, King Parking en Parking Point. Kwaliteitszorg Parkeren controleert verschillende aspecten zoals inschrijvingen bij KvK, verzekeringen voor bijvoorbeeld brand, bedrijfsaansprakelijkheid, shuttlebussen en de veiligheid en beveiliging van de parkeerterreinen.

