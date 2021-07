Stijging coronabesmettingen in Nederland, Frankrijk, Spanje, Italië, VK, Griekenland en Portugal

Ondanks dat veel landen groen zijn op de ECDC-kaart, begint in veel landen het aantal besmettingen toe te nemen. Wel blijft bij de meeste landen het tweewekelijks gemiddelde per 100.000 op het Verenigd Koninkrijk en Portugal na ver onder de 200.

Het dagelijks aantal besmettingen in Nederland loopt ondertussen weer op. Het RIVM meldt vandaag dat de helft van het aantal besmettingen in Nederland door de deltavariant komt. Vandaag zijn er 962 positieve tests gemeld, het hoogste aantal sinds 17 juni. Het tweewekelijks gemiddelde per 100.000 inwoners staat met 52,76 nog wel erg laag in vergelijking met de 146,56 van twee weken geleden.

Ook Frankrijk noteerde gisteren het hoogste aantal dagbesmettingen sinds 17 juni jl.. In Spanje werden er per dag niet meer zoveel besmettingen gemeld (12.345 op 1 juli) sinds 6 juni. Het Verenigd Koninkrijk en Portugal spannen de kroon met respectievelijk 27.556 en 2449 besmettingen. Bekijk voor alle cijfers de TravelPro Barometer.

