Stijging in cijfers Travel Counsellors zet door

De stijging in de cijfers die Travel Counsellors al sinds vorige maand ervaart zet gestaag door. De omzetcijfers zijn al weken ruim boven de 80% en regelmatig zelfs boven de 90% ten opzichte van 2019. De boekingswaarde is daarbij zelfs een stuk hoger dan in 2019.

Uit cijfers van Travel Counsellors blijkt dat vrijwel alle Europese landen en het Caribisch gebied populair zijn met boven aan de lijst Spanje (Canarische Eilanden) en Griekenland. Voor de winter wordt er volop geboekt naar het Caribisch gebied, de Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten. Het aantal Travel Counsellors is stabiel gebleven.

Milka van Dam, General Manager Travel Counsellors: “In tegenstelling tot de geluiden uit de branche zien wij juist een aanhoudende positieve boekingstrend. Zowel in de omzetcijfers als in aantal Travel Counsellors zien wij een stijging. Uiteraard hebben we tijdens de crisis helaas een klein aantal Travel Counsellors zien vertrekken, maar er zijn ook een hele hoop goede Travel Counsellors gestart.”

