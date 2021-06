Stip Reizen gaat samenwerken met Makro

Stip Reizen gaat samen met Makro Nederland vakanties aanbieden. Op 22 juni is de eerste papieren reisfolder op de mat gevallen bij de pashouders van de groothandel. Ook komt er een online versie beschikbaar. De reizen worden geheel verzorgd door Stip Reizen.

Fred Verlinden (Directeur Stip Reizen): “We zijn heel blij met de nieuwe samenwerking met Makro. Onze inkopers worden dagelijks geconfronteerd met geweldige reisdeals, die we zo snel mogelijk onder de aandacht van het grote publiek willen brengen. Dat doen we tot op heden via ons eigen merk Stip Reizen, maar daar voegen we nu een nog groter bereik aan toe. Alleen de beste aanbiedingen selecteren we voor Makro, zodat het aanbod altijd exclusief is, in prijs en/of samenstelling van het arrangement. Omdat dezelfde reizen op moment van publicatie nergens anders voordeliger te verkrijgen zijn, genieten Makro-klanten daarbij dus altijd van een extra voordeeltje.”

Oude bekenden

De start van de samenwerking was vorig jaar al gepland maar heeft door het coronavirus vertraging opgelopen. Daarnaast zijn de samenwerkende partners geen onbekenden van elkaar. Vanaf de jaren ‘90 bood Makro al reizen aan samen met reisorganisaties, waaronder BBI Reizen, toen onderdeel van Stip Reizen. Verlinden zegt daarover: “De stap die nu gezet wordt – het verkopen van reizen onder de naam Makro Reizen – is nieuw. We zijn bijzonder trots op de exclusieve overeenkomst met deze bekende groothandel van Nederland.”

De reizen worden aangeboden via de website makroreizen.nl en vallen onder de volledige eindverantwoordelijkheid van Stip Reizen. Om de reizen voor een breed publiek toegankelijk te maken zijn de reizen door zowel Makro-pashouders als niet-pashouders te boeken.

