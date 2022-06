“Stoel van aandeelhouder Schiphol lijkt meer op een hangmat”

Deel dit artikel

“Ik mis echt het gevoel dat de aandeelhouders alles op alles wil zetten om het probleem op te lossen. De minister zit op de stoel van aandeelhouder, maar dat lijkt momenteel meer een hangmat te zijn”, aldus Maarten Goudzwaard (JA21) tegen Sigrid Kaag (D66) tijdens een debat in de Kamer over de Schiphol-chaos.

“Ik vind het enigszins onvoorstelbaar dat als het om financiële schade gaat dat de minister geen enkele inschatting gaat maken wat deze chaos nu betekent. Het is meer dan een technische discussie waar we in staan. Honderdduizenden mensen zien hun vakantie in het water vallen. Wat moet dit wel niet doen met het vertrouwen in de luchthaven onder burgers en bedrijven, want Schiphol is ook nog eens heel belangrijk voor ons vestigingsklimaat.”

Kaag: “Nou ja, dat zijn spannende woorden, maar daar herken ik het beleid van de overheid niet in. Een hangmat klinkt meer als vakantie, dus spannend in die zin. Het gaat erom dat we zorgen dat Schiphol en de heer Benschop de problemen die er zijn zo snel mogelijk aanpakken. Daar is de aandacht van dit kabinet op gericht. Met name de minister van Infrastructuur en Water en ook vanuit de zijde van Financiën. Het feit dat we nog geen inzicht hebben van mogelijk financiële kosten, is omdat er nog geen zaak is aangespannen door luchtvaartmaatschappijen, we weten niet hoeveel vluchten uiteindelijk geannuleerd gaan worden, hoe het verloop zal zijn en daarna zullen wij volgen/weten wat een eventuele negatief financiële uitkomst is voor de Staat als aandeelhouder.”

Author Arjen Lutgendorff